Цены на недвижимость во Владивостоке тянутся к $2000 за "квадрат"

По данным информационно-аналитического отдела ТД "Аском", вторичный рынок жилья Владивостока встретил новый 2007 г. средней ценой кв. метра жилья в $1569. Средняя цена "квадрата" в удаленных районах на 1 января была $1356, в срединных - $1572 и в центральных - $1780. Предполагается, что рост цен на жилье в этом году будет меньше прошлогоднего, но тем не менее цена 1 кв. м жилья в главном городе Приморья, если не увеличить объемы нового строительства, может выйти на уровень в $2000.