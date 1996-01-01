Мастерок плюс инновации

Перед строительной отраслью России поставлены большие задачи: к 2010 г. обеспечить удвоение ввода нового жилья, возобновить масштабное строительство социальных объектов, содействовать планам реконструкции и возведения новых предприятий.

Объемы, которые удавалось осваивать в последние пятнадцать лет, очень скромны по сравнению с теми, на которые надо выйти. А отрасль все еще в упадке, из которого необходимо каким-то образом выходить. Реальность многочисленных инвестиционных планов сегодня ставится под сомнение - не слишком ли высоки намеченные рубежи?! Но специалисты считают, что у строительной отрасли, если она пойдет по инновационному пути развития, есть возможности выйти на новый более высокий уровень.

Высокопрочные бетоны

После нескольких известных московских инцидентов, когда относительно новые здания разрушались за считанные минуты, внимание специалистов потребительской общественности к конструктивным элементам строящихся объектов резко повысилось. От всех участников строительного процесса потребовали, чтобы они повысили качество. Новые требования заставили столичных строителей при сооружении монолитных зданий и сооружений перейти исключительно на высокопрочные бетоны.

- Вопрос качества бетона при строительстве сегодня очень серьезен - считает Алишер АББАСОВ, руководитель коммерческих проектов института "ДальНИИС" (Владивосток). - Компании, использующие его, зачастую пытаются сэкономить, а это приводит к снижению его технических характеристик. Заказчику очень важно обращать внимание на состав этого материала, чтобы он отвечал требованиям проекта. Иначе потом самому придется отвечать за тяжелые последствия. Что характерно, для отрасли обычным стало, когда специалистов приглашают на объекты для того, чтобы выяснить, почему, скажем, "отпала" стена. Хотя намного логичнее их звать тогда, когда надо построить с умом... Сам заказчик часто не в состоянии грамотно отследить качество поставляемого на стройку бетона. У него нет подручной строительной лаборатории, чтобы проверять каждую партию. Но во Владивостоке это могут сделать специалисты "ДальНИИса".

Понятно, что дом, построенный с "гуляющим" качеством бетона, который ввозился по принципу: "покупаем у того, кто дешевле намесит", для взыскательного потребителя не привлекателен. Время, когда стосковавшиеся по новым квартирам граждане хватали на рынке какое попало жилье и за какие угодно деньги, уходит...

Безотходные сваи

Интересный факт: разработка института "ДальНИИС" "безотходная технология возведения свайных фундаментов" была предложена строителям около 15 лет тому назад, но только сейчас постепенно начинает внедряться и пользоваться спросом на строительном рынке. Конечно, она применима не на каждом объекте, но на многих, где слабые грунты и требуется устройство свайных фундаментов.

Экономический эффект в основном дает экономия материала. Примерно до 20%. Именно за счет той части свай, которая ранее оставалась торчать на свайном поле "лесом". Затем ее приходилось срезать и вывозить в отходы. В результате применения безотходной технологии все эти "вершки" идут в дело - остаток сваи сразу же забивается как первая секция новой - составной. При этом повышаются качество фундамента, его стоимость, а срок возведения уменьшаются.

При устройстве свайного поля и фундамента по новой технологии осадка здания в будущем будет распределяться более равномерно, чем если бы сваи вбивались на одну и ту же проектную глубину. Практика показывает, что грунты под зданием не всегда однородны и в таком случае нередки ошибки, когда сваи "тонут" или же, наоборот, натолкнувшись на скалу, не забиваются до проектной отметки.

Эта технология очень заинтересовала хабаровчан. Грунты в городе на Амуре таковы, что под многие объекты необходимо устройство свайного фундамента. Причем сваи надо вбивать на довольно большие глубины. Для этого в Китае закупают мощную сваебойную технику. То, что этого же результата можно добиваться небольшими сваебойками и делать это намного дешевле, для них стало приятным открытием.

Китайские панели

За последнее десятилетие в стране, по сути, поменялась концепция жилищного домостроения. Если прежде ставка делалась в основном на домостроительные комбинаты, которые выпускали железобетонные изделия для панельных зданий, то теперь акценты смещаются на монолитно-каркасное домостроение.

Новая технология сокращает сроки возведения дома и делает более "пластичными" архитектурно-планировочные решения зданий. Сам рынок диктует переход к монолитно-каркасному домостроению, потому что потребитель уже заметил определенную разницу в качестве этих типов домов. И панель постепенно уходит в прошлое.

Однако есть в "природе" и такая панель, которая очень перспективна и, вероятно, уже в скором времени появится в Приморье и на Дальнем Востоке. А сегодня она активно завоевала позиции на китайском рынке строительных материалов. В какой-то степени это уже привычный "сэндвич", но не с металлическими внешними поверхностями, а с внешними слоями из прочного материала, получаемого с применением зол и отходов продуктов сельскохозяйственной переработки. Цемент в этом материале исключен. Прочность внешних поверхностей близка к керамограниту. Усиление конструкции придают используемые для армирования стекловолоконные материалы. Внутренний слой - из пенополистирола.

Предложенные к внедрению у нас китайские панели сегодня проходят испытания. Кроме того с китайской стороной прорабатывается лицензионное соглашение. Однако нельзя говорить, что этот материал вытеснит из обихода другие. Но он существенно разнообразит "палитру" строительных технологий, расширит потребительский выбор.