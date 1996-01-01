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Амурские бройлеры вернутся на прилавки
С 22 января на прилавках магазинов снова появится продукция птицефабрики "Амурский бройлер". Ветеринарные службы снимают ограничения в работе предприятия, введенные там в декабре 2006 г. после массового падежа птицы. Об этом заявил ИА REGNUM главный ветеринарный инспектор Амурской области Александр РЕШЕТНИКОВ.
За время вспышки болезни Ньюкасла на фабрике пало около 90 тысяч кур, кроме того, пришлось убить еще 50 тысяч особей, контактировавших с больными. По словам Решетникова, "повышенный отход" птицы начался неожиданно - данные постоянного ветеринарного контроля, который в обязательном порядке ведется на фабрике, еще за день до случившегося позволяли говорить о благополучной обстановке.
"20 декабря на "Амурском бройлере" уже работали городские ветеринары, - рассказывает Александр Решетников. - По клиническим признакам сразу стало ясно - это не птичий грипп. 22 декабря на заседании эпизоотической комиссии при губернаторе области было решено ограничить выпуск продукции на птицефабрике по подозрению на болезнь Ньюкасла. Это заболевание не опасно для человека, однако могло нанести серьезный ущерб другим подобным предприятиям".
При этом главный ветеринарный инспектор признался: "Мы все же должны обратить особое внимание на то, что чуть более двух лет назад здесь уже была такая же вспышка болезни Ньюкасла с подобными последствиями. Одна из причин этого -инкубатор расположен в непосредственной близости от цехов со взрослой птицей. Ветеринарные правила предписывают выносить его за пределы предприятия. Сейчас ведется строительство новой инкубаторной станции вне производственной зоны. Мы считаем, что это значительно улучшит обстановку с инфекционными заболеваниями птицы на "Амурском бройлере".
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