Руссо туристо гаранто

На прошлой неделе Госдума приняла поправки к Закону "Об Основах туристической деятельности в РФ", предусматривающие введение финансовых гарантий для туроператоров.

Как оценивают эти поправки местные туристические компании и как участники рынка намерены действовать в новых условиях, попытался выяснить корреспондент ДДГ "ЗР".

Досье Напомним, принятые поправки определяют финансовые гарантии в размере 500 тыс. руб. для туроператоров, работающих в сфере внутреннего туризма, и в размере 10 млн руб. - для тех, кто занимается международным туризмом (либо внутренним и международным одновременно). Закон должен вступить в силу с 1 июня 2007 г., но до 1 июня 2008 г. действует переходный период - в течение этого срока сумма финансовых гарантий для туроператоров, действующих в сфере международного туризма, будет составлять 5 млн руб.

Все компании, опрошенные "ЗР", убеждены, что для местных туроператоров эти цифры слишком высоки: судя по всему, составители законопроекта исходили из оборотов крупных московских туроператоров. На Дальнем Востоке и в частности в Приморском крае другая ситуация и рынок другой. Получается, что закон устанавливает одинаковые финансовые гарантии и для тех, кто каждую неделю формирует чартерные рейсы в различные страны мира, и для тех, кто за тот же период отправляет несколько автобусов в Суйфэньхэ.

Ольга КОРОТЯ, директор фирмы "АЯКС-ТУР", выразила недоумение по поводу того, что депутаты Государственной Думы остались равнодушны к акциям протеста, организованным туристическими компаниями, и в конечном варианте закона финансовые гарантии для туроператоров были установлены в том же размере, как предполагалось изначально.

Руководители приморских турфирм ратуют за дифференцированный подход: сумма финансовой гарантии должна определяться конкретными программами, с которыми работает туроператор. "По меркам Приморского края мы достаточно крупная компания, но и для нас 10 млн руб. - слишком большая сумма, - признает Валентина ШИНКАРЕНКО, генеральный директор Gelios Travel. - Что уж говорить о других участниках рынка? Конечно, туроператор должен соответствовать определенным требованиям, но я считаю, что на первом месте должны стоять не деньги, а профессионализм. На мой взгляд, система лицензирования в российских условиях могла бы работать более эффективно, чем система финансовых гарантий (разумеется, если обеспечить жесткий контроль за выполнением закона)".

Что намерены делать туристические компании, если поправки будут одобрены Советом Федерации, подписаны президентом и уже через несколько месяцев вступят в действие? Многие наши собеседники выразили надежду, что этого все-таки не произойдет, что размер финансовых гарантий каким-то образом будет уменьшен или будут разработаны механизмы реализации, приемлемые для региональных туроператоров.

В противном случае многим туристическим компаниям придется оставить туроператорскую деятельность и работать только в качестве турагентов. "Мы обсуждали этот вопрос с другими директорами туркомпаний, - рассказывает Елена МАКСИМОВА, возглавляющая "РИТМ-10". - Сошлись на том, что безвыходных ситуаций не бывает: если вопрос будет стоять ребром, превратимся в турагентов, но в любом случае уходить с туристического рынка не собираемся".

Как изменится рынок туристических услуг, спрогнозировать сложно. Будет ли он монополизирован крупными московскими операторами? Сократится ли общее количество туристических компаний, будут ли они искать возможности объединения? Исчезнут ли с рынка фирмы-однодневки, предоставляющие услуги низкого качества, смогут ли они найти "лазейки" в законе или будут вести туроператорскую деятельность подпольно? Сейчас на эти вопросы никто не ответит, тем более что в современной России ситуация на рынках развивается непредсказуемо.

А вот по поводу того, выиграют ли туристы от нового закона, наши собеседники выразили большие сомнения. Ирина ГАРМАТЮК, возглавляющая турфирму "Геба", предположила, что нововведения могут не упростить, а, напротив, усложнить процедуру получения компенсации для каждого конкретного туриста.

В то же время вполне вероятно, что с введением финансовых гарантий вырастут цены на туристические путевки. "Средства, которые компания потратит на обеспечение финансовых гарантий, будут заложены в стоимость турпутевки, и она подорожает", - прогнозирует Сергей АЛЕКСЕЕВ, заместитель генерального директора "Фрегат Аэро Тур".

Насколько эффективной окажется система финансовых гарантий, покажет время.

Во многих зарубежных странах она успешно действует на протяжении многих лет, но, во- первых, там она выстроена более профессионально, а во-вторых, практика показывает, что в России позитивный зарубежный опыт может трансформироваться до неузнаваемости.