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Хабаровские китайцы уже уехали
Китайцы, торгующие на хабаровских рынках, пострадали самыми первыми. Еще до Нового года они начали массовые распродажи своего товара.
Причиной этому стал не закон "О розничных рынках", а 683-е постановление Правительства РФ, регламентирующее квоты на иностранцев. Поэтому сегодня на двух хабаровских рынках - ЗАО "Али" и ОАО "Оптовый рынок" китайских торговцев практически нет. Продав товар, они поехали домой встречать Восточный Новый год и больше в Хабаровск не вернутся.
В связи с этими событиями, скорее всего, будет заморожен проект строительства торгового центра "Азия". Напомним, что в возведение этого объекта китайский бизнес намеревался вложить около $15 млн. А уже через пятнадцать лет торговый центр должен был перейти в собственность города.
Потеряет от ухода китайских предпринимателей и региональный бюджет. За каждого иностранного торговца администрация рынков перечисляет в бюджет плату 4 тыс. руб. в год. Как будут возмещаться эти затраты за тех иностранцев, которые войдут в подлежащие высылке 60%, тоже не определено. А вот, по словам начальника отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю Виктора ПЬЯНЫХ, сотни китайцев, которые будут вытеснены из сферы легальной торговли, попросту уйдут в подполье и будут создавать множество проблем для правоохранительных органов.
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