Хабаровские китайцы уже уехали

Китайцы, торгующие на хабаровских рынках, пострадали самыми первыми. Еще до Нового года они начали массовые распродажи своего товара.

Причиной этому стал не закон "О розничных рынках", а 683-е постановление Правительства РФ, регламентирующее квоты на иностранцев. Поэтому сегодня на двух хабаровских рынках - ЗАО "Али" и ОАО "Оптовый рынок" китайских торговцев практически нет. Продав товар, они поехали домой встречать Восточный Новый год и больше в Хабаровск не вернутся.

В связи с этими событиями, скорее всего, будет заморожен проект строительства торгового центра "Азия". Напомним, что в возведение этого объекта китайский бизнес намеревался вложить около $15 млн. А уже через пятнадцать лет торговый центр должен был перейти в собственность города.

Потеряет от ухода китайских предпринимателей и региональный бюджет. За каждого иностранного торговца администрация рынков перечисляет в бюджет плату 4 тыс. руб. в год. Как будут возмещаться эти затраты за тех иностранцев, которые войдут в подлежащие высылке 60%, тоже не определено. А вот, по словам начальника отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю Виктора ПЬЯНЫХ, сотни китайцев, которые будут вытеснены из сферы легальной торговли, попросту уйдут в подполье и будут создавать множество проблем для правоохранительных органов.