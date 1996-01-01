Роспотребнадзор закрывает рынки

Во исполнение Протокола совещания у Председателя Правительства РФ в части контроля за функционированием рынков и торговых площадок Приморского края и привлечения иностранной рабочей силы с середины декабря прошлого года до середины января 2007 г. сотрудники Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю провели 89 проверок на рынках и торговых площадках по территории Приморья.

Ни с одного рынка проверяющие не ушли без составленного протокола. На 16 рынках отсутствовали документы, удостоверяющие качество и безопасность реализуемых товаров. По результатам мероприятий по контролю составлено 98 протоколов об административном правонарушении на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В суды г. Владивостока направлены для рассмотрения три протокола об административном правонарушении, за совершение которого деятельность 7 предприятий торговли может быть приостановлена. Временно запретили работу двух рынков в г. Арсеньеве.