Рынки должны быть реорганизованы

Министр Герман ГРЕФ, выступая перед депутатами Госдумы, отметил, что все рынки до 2010 г. должны быть заведены под крыши, превращены в торговые комплексы и на них должны быть распространены правила организованной торговли, пишут "ФК-Новости".

Герман Греф назвал цифру розничных рынков в стране: по информации Росстата в России функционируют 5,8 тыс. рынков на начало 2006 г. По состоянию на 1 января 2006 г. за индивидуальными предпринимателями было закреплено подавляющее количество мест - 76%, 19% - это частные лица и население, которые торгуют выращенными в подсобном хозяйстве продуктами, и 3% - это юридические лица. Всего на розничных рынках в 2006 г. "оборачивалось" 20% всех товаров, находящихся в системе розничной торговли. Но, как подчеркнул министр, за 10 лет - с 1996 по 2005 год - эта цифра упала более чем на 6%.