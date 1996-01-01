Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рынки должны быть реорганизованы
Министр Герман ГРЕФ, выступая перед депутатами Госдумы, отметил, что все рынки до 2010 г. должны быть заведены под крыши, превращены в торговые комплексы и на них должны быть распространены правила организованной торговли, пишут "ФК-Новости".
Герман Греф назвал цифру розничных рынков в стране: по информации Росстата в России функционируют 5,8 тыс. рынков на начало 2006 г. По состоянию на 1 января 2006 г. за индивидуальными предпринимателями было закреплено подавляющее количество мест - 76%, 19% - это частные лица и население, которые торгуют выращенными в подсобном хозяйстве продуктами, и 3% - это юридические лица. Всего на розничных рынках в 2006 г. "оборачивалось" 20% всех товаров, находящихся в системе розничной торговли. Но, как подчеркнул министр, за 10 лет - с 1996 по 2005 год - эта цифра упала более чем на 6%.
ДосьеВсе большую долю, на розничных рынках занимают организованная торговля и крупные торговые сети. В настоящее время доминируют смешанные типы рынков где торговля осуществляется, как продовольственными, так и не продовольственными товарами. Количество таких рынков - более 3,5 тыс., т.е. они составляют более 60%. Специализированные сельскохозяйственные рынки занимают всего 2% от общего количества рынков.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье