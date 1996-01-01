Хабаровск стартует в Интернет-Вселенную

События такого ранга в сфере высоких технологий на Дальнем Востоке еще не проходили. Как сообщил на брифинге в Хабаровске руководитель пресс-службы компании Intel в странах СНГ Александр ПАЛЛАДИН, масштабное мероприятие охватит различные аспекты применения информационных технологий в образовании, бизнесе, отдыхе и других областях повседневной жизни человека.

Хабаровск стал 6-м этапом акции от Intel, которая в этом году прошла уже в пяти городах России: Ростове-на-Дону, Нижнем Новогороде, Самаре, Саратове и Казани. Проведение этих "недель" всюду встречало массовую поддержку простых пользователей ПК, властей регионов, бизнеса. Показательно, что самый неподдельный интерес к ней проявляют свыше 35 ведущих розничных продавцов компьютерной техники, торгующих на российском рынке, а также компании APC, iRU, Prestigo International, "Мультимедиа клуб", "Новый диск", "Яндекс".

Столь пристальное внимание корпорации Intel к российскому рынку совсем не случайно. Рынок огромен и практически не освоен. Недавний опрос россиян, проведенный аналитическим центром Юрия ЛЕВАДЫ (Москва), выявил компьютерную "дремучесть" россиян. По данным исследования, компьютеры дома имеют лишь 14% российских семей, 75% россиян по-прежнему не имеют доступа к сети Интернет. И положение не меняется с 2001 года, когда отрицательный ответ на аналогичный вопрос дали 78% респондентов. Более того, 11% опрошенных нынче заявили, что до сих пор практически ничего не знают о существовании такой сети. По уровню компьютеризации Россия прочно прописалась на 64-м месте в мире.

- Видя такое положение, умные люди в Intel выдвинули тезис: "Превратим компьютерные технологии в еще один природный ресурс России", - заметил Александр Палладин. - Тем более что уровень технической грамотности в России - один из самых высоких в мире. И Хабаровск в этом плане - не исключение. Надо просто, чтобы идея компьютеризации овладела умами большинства населения. Наподобие тому, как сейчас на Дальнем Востоке большинство стремится приобрести пусть недорогую, подержанную, зарубежную, но машину. Так вот, автомобиль дает человеку в определенном смысле географическую свободу, а компьютер - пространственную, интеллектуальную. В конечном счете на это и направлены все наши помыслы.

Intel уже проложил дорожку в Хабаровский край. Год назад в Хабаровске была организована передвижная выставка "Цифровое путешествие Intel", которую посетили более 12 тысяч горожан. Предстоящая неделя выглядит уже, без сомнения, знаковым событием. Начнется она круглым столом в мэрии Хабаровска по теме "Информатизация городского управления - важный фактор социально-экономического развития города и региона".

Вопрос, без сомнения, очень важный и актуальный для муниципалов, ведь на сегодняшний день, к примеру, даже неплохо оформленный сайт городской администрации весьма ограничен и неуклюж в своей навигации. В ходе круглого стола будет организован телемост Хабаровск - Москва с участием представителей столичной мэрии, компаний Intel и "ТрансТелеКом". Они расскажут об опыте использования современных коммуникационных технологий в реализации реформ ЖКХ и в системе высшей школы.

6 сентября при участии хабаровских компаний "Контакт-плюс", "Офисная техника", "Сумма технологий" и "Тензор" состоится семинар "Цифровой офис Intel для предприятий". 7 сентября пройдет День инноваций в образовании. Он включает в себя семинар для учителей и директоров школ, студентов и преподавателей хабаровского педвуза. Планируется также проведение образовательной игры для команд школьников, студентов и учителей, направленной на изучение истории родного города с использованием современных цифровых технологий.

По словам А. Палладина, в России всемирная благотворительная инициатива Intel "Обучение для будущего" реализуется с 2002 года. За это время были обучены 175 тысяч российских учителей и студентов педагогических вузов, в том числе около 7 тысяч - в Дальневосточном регионе. Первый на Дальнем Востоке региональный центр по подготовке местных специалистов по этой программе был открыт в Хабаровске также в 2002 году.

7-9 сентября в Хабаровской государственной академии экономики и права (ХГАЭП) пройдут Дни компьютерных знаний Intel, организуемые при поддержке хабаровской компании "Тензор". В эти дня в ХГАЭП будут развернуты выставки-демонстрации новейшего компьютерного оборудования и оборудована база беспроводного доступа в Интернет. Дни компьютерных знаний проводятся с целью помочь будущим специалистам, которые готовятся высшей школой для работы в различных областях отечественной экономики, повысить уровень своей компьютерной грамотности и пополнить багаж знаний о современных информационных технологиях.

8 сентября ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (Москва) и ЗАО "Компания ТрансТелеКом-ДВ" (Хабаровск) проведут круглый стол "Безопасность информационных сетей", в котором примут участие представители крупных бизнес-структур, финансовых и страховых компаний, государственных органов власти региона.

Важным элементом программы "Недели" в Хабаровске станет очередной этап Всероссийского фестиваля интернет-проектов "Новая реальность", итоги которого будут подведены 9 сентября. Как сообщил на брифинге вице-президент ЗАО "Компания ТрансТелеКом" Аркадий МАТКОВСКИЙ, на этот конкурс подано свыше 700 заявок, в том числе более 100 - от дальневосточных участников. Характеризуя состав участников этого конкурса, А. Матковский подчеркнул, что в каждом регионе преобладают разные категории. Если, например, в Саратове доминировали студенческие проекты, то на Дальнем Востоке, как ни странно, - административные ВЕБ-ресурсы.

Также 9 сентября компания "Яндекс" организует на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения мастер-класс, в ходе которого ведущие специалисты крупнейшего российского портала расскажут об основных принципах использования Интернета как среды маркетинговых коммуникаций. Одновременно в Лицее информационных технологий "Яндекс" проведет турнир среди школьников по поиску в Интернете. Участники будут соревноваться в умении находить во "всемирной паутине" правильные ответы на предложенные организаторами вопросы за минимальное время.

С 8 по 11 сентября в рамках инициативы "Intel - малому и среднему бизнесу" и объявленной два года назад стратегической программы Intel в поддержку малого и среднего бизнеса в странах СНГ корпорация вместе с хабаровской компанией "Офисная техника" примет участие в выставке "Мир медицины, здоровья и красоты - 2005". На ней будут представлены комплексные аппаратно-программные решения для компаний малого и среднего бизнеса, работающих в медицинской отрасли. В рамках выставки будет открыт и "Виртуальный салон красоты".

По информации А. Палладина, в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса партнерами корпорации Intel в Хабаровском крае являются 150 дальневосточных компаний, занимающихся сборкой и продажей компьютерного оборудования, причем трем из них присвоен высший партнерский статус.

- Неделя цифровых технологий, - подытожил итоги пресс-конференции в Хабаровске генеральный директор ЗАО "Компания "ТрансТелеКом-ДВ" Сергей ХАБАРОВ, - призвана стать ключом в решении проблемы отставания России и Дальнего Востока на рынке коммуникативных технологий, которая сегодня стоит достаточно остро.