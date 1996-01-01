Вы любите кенгуру... В мясе?

В прошлом году Россия импортировала из Австралии мясо кенгуру на $11 млн. На Россию приходится почти треть объема зарубежных поставок мяса кенгуру.

Об этом заявил в Канберре официальный представитель австралийского департамента торговли. При этом отмечалось, что дальневосточники полюбили эту экзотику за ее относительную дешевизну и большое количество протеина. В этом сообщении, уточняет ИА "Восток-Медиа", неправдой оказалось, что дальневосточники сознательно употребляют этот продукт. На самом деле "тонны мяса кенгуру ежемесячно экспортируются в Россию, где его перерабатывают на фарш и делают колбасы и сосиски".