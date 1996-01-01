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Рейсы на Москву сместились
Это связано с решением Ространснадзора о временной приостановке полетов авиалайнеров Ил-96-300. В расписании Хабаровского аэропорта произошли изменения, которые коснулись рейсов двух авиакомпаний -"Аэрофлота" и "Домодедово".
По информации "Восток-Медиа", в "Аэрофлоте" Ил-96-300 составляют 40% парка дальнемагистральных самолетов. Один из них делал четыре рейса в неделю на маршруте Москва - Хабаровск. По словам начальника дальневосточного представительства "Аэрофлота" Владимира ДОБРОВОЛЬСКОГО, вместо Ил-96-300 в Хабаровск из Москвы будет летать Ил-86. Этому самолету придется делать часовую остановку в Новосибирске для дозаправки. Время вылета из Хабаровска остается неизменным, а вот время прилета в Москву сдвигается на два часа.
Еще один Ил-96-300, летавший из Москвы в Хабаровск, обслуживал пассажиров "Домодедовских авиалиний". Вместо него на линию ставят две машины - Ил-62 и Ту-214. Напомним, что по решению Федерального агентства по надзору в сфере транспорта была приостановлена эксплуатация авиалайнеров Ил-96-300. Причина - случаи отказов агрегатов тормозной и гидросистем.
Как известно, два лайнера этой марки - основной и резервный президентские - находятся в парке компании "Россия". Недавний инцидент с президентским самолетом в финском городе Турку, когда Владимир Путин вынужден был пересесть на запасной самолет, вероятнее всего, и послужил поводом для вынесения беспрецедентного в истории нашей авиации решения.
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