И рыбку съесть, и не отравиться

- На улицах Владивостока можно встретить рыбаков, торгующих свежим уловом. Наша семья очень любит парную навагу и корюшку, однако, мы побаиваемся ее покупать. Ведь бытует мнение что рыбу, пойманную в Амурском заливе, запрещено есть категорически. Скажите, это правда?

Отвечает заведующий лабораторией ресурсов рыб прибрежных вод ФГУП ТИНРО-Центр Александр ВДОВИН:

- Экологическая обстановка в Амурском заливе значительно улучшилась. Главные "загрязнители", Уссурийский кожевенный завод и танкоремонтное предприятие в районе Дефриза, сегодня стоят, поэтому воды Амурского залива в основном подвержены органическому загрязнению. Наши исследования показали, что употребление в пищу наваги, корюшки, красноперки не несет угрозы для здоровья. Исключение составляет полосатая камбала. В ходе специальных лабораторных исследований выяснилось, что в ее коже, жабрах и внутренних органах присутствуют вредные вещества.

Вторым важным моментом, который я бы отметил, является тот факт, что численность отдельных видов рыб постоянно растет. В частности, речь идет о наваге. Это связано с тем, что третий год подряд наблюдаются урожайные поколения этого вида.

Численность корюшки и зубатки (Азиатская корюшка) на стабильном уровне, но, по нашим прогнозам, будет возрастать. Более точно можно будет сказать в 2008 г., когда проведут необходимые исследования за 2007 год.