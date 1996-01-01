Застройщикам приглянулся снос

Выполняя оценку земли по заданию администрации г. Владивостока, профессиональные оценщики столкнулись с парадоксом: земля под уже существующими зданиями оказалась дешевле, чем свободные площадки для нового строительства.

По мнению президента Приморского отделения Российского общества оценщиков Юрия ЗЕЛЕНСКОГО, этот парадокс объясняется просто: новое строительство в городе связано с выполнением ряда техусловий. В итоге оно выходит дороже, чем снос уже имеющегося здания и постройка на его месте нового объекта. Выгодны сегодня и такие варианты, как реконструкция старых зданий, их надстройка и пристройка к ним новых помещений.