Аптечный дом "O'Vita" раскинул свои сети

В самом центре Владивостока, там, где в свое время принимал посетителей ресторан "Светлана", открылся Аптечный дом "O'Vita". Эта девятая по счету торговая точка аптечной сети "O'Vita" стала самой крупной аптекой во Владивостоке (площадь более 300 кв.м)

Аптечный дом "O'Vita" имеет несколько отделов: рецептурный, самообслуживания, оптики, лечебной косметики и даже интим-салон.

В аптеке сегодня представлено более 9 000 наименований медикаментов, которые, по словам консультантов, проходят жесткую трехступенчатую проверку на качество, а также различные изделия медицинского назначения, БАДы, товары личной гигиены, косметические препараты и т.д.