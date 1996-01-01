Елки - только на базарах

Продажа елок во Владивостоке пройдет под жестким контролем мэрии. Чтобы продать елку, предприятие должно иметь учредительные документы, лесопорубочный билет, счет-фактуры и товарно-транспортную накладную.

Эти документы должны присутствовать на рабочем месте продавца в течение всего времени, пока действует хвойный базар, сообщили в управлении торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока.

Среди других правил - наличие вывески и ценников установленного образца, информация о ценах и режиме работы торгового пункта, свободное размещение елочных товаров для осмотра и выбора покупателями, упаковочного материала и средств пожаротушения.