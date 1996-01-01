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Машины Катерпиллар на добыче полезных ископаемых
Данный семинар был проведен дилером компании Катерпиллар на Дальнем Востоке - ООО "Амур Машинери энд Сервисес" при участии представителей компаний Катерпиллар СНГ и Катерпиллар Файнэншл.
Семинар был начат с подведения итогов работы и планов развития компании Катерпиллар и официального дилера компании Амур Машинери. Участникам семинара был представлен новый сервисный центр Амур Машинери в г.Хабаровске по ул.Промышленная, куда в скором времени после окончания реконструкции здания переедет весь хабаровский офис компании. Сервисный отдел и ремонтные мастерские, где трудятся 60 высококвалифицированных сервисных инженеров, уже давно функционируют в новом здании. В настоящее время руководство службой технической поддержки Амур Машинери осуществляется иностранными специалистами, имеющими большой опыт работы в горной промышленности за рубежом.
Основным вопросом семинара стали новинки оборудования Катерпиллар для горнорудной промышленности. Была представлена линейка автосамосвалов Катерпиллар с жесткой рамой, а также рассмотрена эффективность их использования на горных предприятиях. Рассмотрены вопросы важности своевременного технического обслуживания, проведения превентивных ремонтов при эксплуатации горных машин. Кроме этого было рассказано об особенностях конструкции больших гидравлических экскаваторов Катерпиллар и возможностях применения автогрейдеров на горных предприятиях. В заключение компания Катерпиллар Файнэншл представила участникам семинара возможности финансирования приобретения оборудования Катерпиллар.
Оборудование Катерпиллар, которое поставляет на Дальний Восток компания Амур Машинери, решает множество задач как старательских артелей, так и больших добывающих предприятий. Катерпиллар на сегодняшний день остается бесспорным лидером в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности во всем мире. Работая с горными предприятиями на протяжении многих лет, Катерпиллар производит продукцию, которая максимально удовлетворяет требованиям и нуждам заказчиков. Благодаря конструктивным особенностям, высокой производительности, высокому коэффициенту технической готовности, оборудование Катерпиллар позволяет достичь минимальной себестоимости при выполнении различных видов горных работ, что неоднократно подтверждалось на практике.
Работа с горнорудными предприятиями, при необходимости, начинается задолго до поставки оборудования. Специалисты отдела продаж Амур Машинери в тесном взаимодействии с экспертами компании Катерпиллар в горной отрасли, помогают подобрать оптимальный парк горного оборудования исходя из реальных условий проекта. Помимо подбора оптимального перечня оборудования, производится предварительная оценка производительности и себестоимости горных работ. Все это позволяет заказчикам оценить объем капитальных вложений в горное оборудование и срок их окупаемости еще на предварительной стадии.
Темпы роста мировых цен на природные ресурсы стимулируют к освоению удаленных территорий. И здесь техника Катерпиллар является практически незаменимой по многим параметрам: мощности, проходимости, экологичности и комфортности условий труда. Линейка оборудования для горнорудной промышленности, поставляемая компанией Амур Машинери, позволяет учесть самые разные требования заказчиков в зависимости от конкретных технологий проведения горных работ, а выгодные финансовые схемы предоставляют возможность приобрести современное оборудование сегодня, а рассчитываться за него в течение нескольких лет.
Одним из острых вопросов отрасли является нехватка квалифицированных кадров. Между тем на предприятиях, оснащенных техникой Катерпиллар, поставленной Амур Машинери, такая проблема успешно решается. В 2003 году в Амур Машинери был открыт отдел обучения, который занимается повышением квалификации как технических представителей Амур Машинери, так и операторов и механиков фирм-заказчиков оборудования. А в 2007 году Амур Машинери планирует открытие тренингового центра, что позволит значительно поднять уровень образования операторов и механиков.
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