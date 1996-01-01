Дальневосточное жилье становится "дешевле"

Минувший год преподнес российскому рынку жилья сюрприз. Квартиры в Москве в первой половине года дорожали на 1,5-2% в неделю. В конечном счете это привело к "ступору". На какое-то время сделки прекратились, затем столичный рынок недвижимости медленно стал приходить в себя, и на отдельные типы квартир цены даже чуть снизились. Резко подорожало жилье в Санкт-Петербурге. Пример с лидеров роста цен попытались взять регионы. Естественно, процесс затронул и ДВФО.

Судя по данным Росстата, дальневосточное жилье становится действительно дешевле, чем в среднем по России. Если еще в четвертом квартале 2005 года "квадрат" жилья в дальневосточном новострое был на 3,8% дороже среднероссийского, то к концу третьего квартала он стал на 7,73% дешевле. Еще разительнее контраст на вторичном рынке жилья Дальнего Востока. Если в конце 2005 года цена "квадрата" на нем отличалась от средней по стране всего на 8,2%, то по итогам 9 месяцев 2006 г. этот разрыв составил уже 18,56%. То есть, продать жилье "здесь" и купить "там" стало невыгодно примерно на 10%. Зато решивший переехать жить на восток страны в нынешней ситуации оказывается в неплохом выигрыше.

Картину "портит" лишь Сахалинская область, где средний "квадрат" на вторичном рынке оказался немного дороже, чем по РФ, - на 2,24%. Рост цен на вторичном рынке жилья области за девять месяцев составил примерно 60%. То есть, он уступает "московским" темпам в этом году, но дает безусловное первое место по ДВФО. Кроме того, сахалинский "квадрат" стал самым дорогим на Дальнем Востоке - более 33 тыс. руб. Это, безусловно, напрямую связано с высокими темпами экономического роста области в связи с освоением месторождений углеводородов на шельфе острова. Кстати, Сахалину за три квартала прошлого года удалось практически удвоить ввод нового жилья по сравнению с таким же периодом года предыдущего. Здесь было сдано 50,6 тыс. кв. м.

Столь стремительный рост цен на жилье и увеличение объемов его строительства в Сахалинской области сосредоточены в южных городах острова. Прежде всего, в Южно-Сахалинске. А в "депрессивных" городах области даже трехкомнатные квартиры предлагаются в пределах $10-15 тыс. за "штуку".

Сбить столь высокий рост цен на жилье, который сдерживает приток в область квалифицированных кадров, предполагается с помощью китайских строителей. Недавно в Пекине было заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве между администрацией Сахалинской области, Внешэкономбанком РФ и Госбанком развития Китая. В рамках этого соглашения пекинские компании "Сино оушен интернешнл холдинг", "Синь Чэн" и "Синьчжоу" планируют инвестировать в строительство нового жилья на Сахалине $185 млн и вводить его в объеме до 100 тыс. кв. м в год. Известно, что важным условием деятельности китайских строительных компаний в России сегодня стала "фиксированная" цена 1 кв. м. Так, в сибирских и европейских городах России китайские компании берутся строить жилье по 16 тыс. руб. за 1 кв. м.

На другом полюсе цен на жилье по ДВФО - Еврейская АО и Магаданская область. Так, в автономии цена 1 кв. м нового жилья меньше, чем средняя по ДВФО, примерно в 2,4 раза, а в колымском крае "вторичка" дешевле, чем в среднем по округу, в 2,1 раза. Здесь китайские строители оказались бы явно в накладе.

Для Республики Саха (Якутия), Приморья и Хабаровского края характерно выстраивание паритета цен. Особенно это заметно по рынку вторичного жилья, где разница в средней цене по этим регионам составляет менее 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м - от 27 325 до 28 408 руб.. Дороже в Приморье, дешевле - в Якутии. Цена квадратного метра нового жилья при таком же раскладе варьируется от 29 055 до 32 281 руб.

Относительно невысокими остаются цены в Чукотском АО. В конце года на первичном рынке они составляли около 18 тыс. руб., а на вторичном - около 21 тыс. руб. при том, что основной жилой фонд в последние годы здесь существенно обновился, и сегодня объемы строительства в этом регионе резко сократились. Характерно, что во всех дальневосточных регионах цены на новое жилье доминируют над ценами на вторичном рынке. До недавнего времени это было характерно и для Москвы. Однако в связи с непредсказуемым ростом цен вторичный рынок столицы неожиданно стал дороже - примерно на 10,1%. Кстати, разрыв между ценами на новострой и вторичное жилье в Хабаровском крае и Приморье за рассматриваемые три квартала резко сократился - примерно в два раза. То есть, в дальнейшем вполне вероятен "московский сценарий".

Собственно, и в целом по Дальнему Востоку ввод нового жилья заметно снижается. Так, за период с января по сентябрь в ДВФО было построено 446,1 тыс. кв. м жилья, что составило всего 90,9% от ввода за первые три квартала 2005 года. В целом для РФ за этот же период был характерен прирост на 12%. Снижение объемов ввода нового жилья в ДВФО отражает падающий спрос практически во всех краях и областях региона. Он по-прежнему сосредоточен исключительно в "точках роста". Кроме того, относительно низким остается уровень покупательской способности населения, желающего улучшить свои жилищные условия. Все больше людей склоняется к мысли, что покупать жилье если и не по ценам, то по иным критериям выгоднее в других федеральных округах. Естественно, с последующим выездом туда.

Конечно, в среднесрочной или же даже отдаленной перспективе, лет через 8-15, можно прогнозировать выход ДВФО из экономической "депрессии", который должен повлечь резкий (как на Сахалине сегодня, а в прошлом и на Чукотке) рост строительства жилья. Однако этот рост вряд ли обрадует дальневосточников "разумными" ценами и повлечет за собой серьезную трудовую миграцию. Хотя и угнаться за ценами на жилье в западных регионах страны нашим будет нелегко. Так, например, специалисты предрекают, что "московские" цены будут отличаться от региональных в семь раз! При том, что сегодня они выше только в три раза.

В общем, нынешний "консервативный" рост цен на жилье в ДВФО нельзя рассматривать однозначно - "хорошо" это или "плохо". Очевидно другое, что при таких темпах строительства решить задачи, сформулированные в национальном проекте "Комфортное и доступное жилье - гражданам России", невозможно. И вопрос "какой ценой" в этой ситуации уже не столь решающий.