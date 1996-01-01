Таксофоны в ЕАО

К новому году ОАО "Дальсвязь" сделало подарок для жителей ЕАО, установив во всех районах области более 100 таксофонов.

Стоимость проведенных работ - около 12 млн руб. В продаже уже появились таксофонные карты номиналом 100 руб. Стоимость минуты разговора при локальных соединениях не будет превышать 27 коп. Междугородные и международные разговоры будут оплачиваться по тарифам операторов зоновой и дальней связи.