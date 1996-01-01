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ТСЖ: страсти не стихают

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Не нравится - пишите заявления, забирайте деньги и до свидания", - такое предложение сделал председатель правления ТСЖ ССТ-1 (ссудо-сберегательное строительное товарищество) на последнем общем собрании его членов.

Отчет председателя ТСЖ, заместителя мэра Хабаровска по строительству Виктора НОВИЦКОГО показал, что с народом общаться он умеет. "Я тут не собираюсь отчитываться, - дипломатично начал Виктор Андреевич. - Я просто освещу состояние дел и попробую объяснить, почему так получилось?".

Дело, напомним, по своей сути очень простое. Людям пообещали доступное жилье. Примерно по 15 тыс. руб. за метр. Сегодня, когда это жилье уже можно потрогать, его стоимость достигла почти 25 тыс. рублей за метр. Ревизор товарищества Светлана ЩЕРБАТЮК привела красноречивый пример: при плановой стоимости первой очереди в 153 млн руб. в настоящий момент (с недоделками) стоимость уже составила 207 млн руб. Причем в 153 млн была учтена повышенная (!) стоимость кирпича - 6,18 руб. за штуку.

Кто виноват в сложившейся ситуации? Как ни странно, но виноваты все: и жильцы, и особенно пресса, которая распускает слухи, и т.д. "Не следует верить всему написанному, - сказал господин Новицкий. - Помните: кому война, кому мать родна".

Кстати, под этими словами готовы подписаться многие, только имея в виду не прессу, а самого Новицкого. Жильцы же не могут понять одного: программа получения доступного жилья была создана под эгидой администрации города. Были заложены и механизмы корректировки удорожания строительства. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Причем чиновники признают, что ошиблись. Понадеялись на инфляцию в 10%, а она составила почти 15%, стоимость кирпича оказалась не 3,20 за шт., а 4,50. Но вот механизм исправления этой ошибки пока неясен.

Сегодня жильцам предлагается банально доплатить по 2 тыс. рублей за метр. Правление считает, что это изящный выход из ситуации. Но большинство жильцов считают это произволом. При голосовании сложилась следующая картина: около 500 человек - за доплату, и примерно 580 человек - против. На 26 декабря назначено новое собрание.

Подождем результатов, хотя уже сегодня понятно, что у части жильцов просто нет таких денег. Во всех своих бедах они обвиняют господина Новицкого.

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