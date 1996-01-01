За год в российскую недвижимость вложили рекордную сумму

Инвесторы в 2006 г. вложили в российскую коммерческую недвижимость свыше четырех миллиардов долларов. Это рекордный объем, в полтора раза превышающий показатель 2005 г.

За три года инвестиции в этот сектор выросли в десять раз. К 2010 г. ожидается рост объема инвестиций до $10 млрд. При этом, по данным аналитиков Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko, на коммерческую недвижимость пришлось 44% всех инвестиций, в то время как на офисную недвижимость - 34, на логистику - 12, а на гостиничный бизнес - всего 10%. Эксперты, прогнозируют рост рынка коммерческой недвижимости на уровне 15-20% процентов в год еще в течение как минимум пяти лет.