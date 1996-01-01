Действий с недвижимостью в 2006-м году в Приморье стало на 12 процентов больше

По предварительным данным Управления Федеральной регистрационной службы по Приморскому краю, за 2006 г. на его территории будет отмечено более 220 тыс. регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества.

Это на 12% больше, чем в 2005 г. За это время почти в полтора раза возросло количество предоставляемой информации о зарегистрированных правах на недвижимость - до более чем 56 тыс. выписок, справок и сообщений.