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Торговых центров все больше
Обеспеченность торговыми площадями в городе Владивостоке (по информации управления торговли городской администрации на декабрь 2006 г.) составляет 487,3 кв. м на 1000 человек. Это в 2,1 раза превышает бывшую советскую норму торговых площадей - 230 кв. м на 1000 человек, и в 1,6 раза действующий норматив для центра Москвы - 300 кв. м на 1000 человек. Однако торговые объекты продолжают открываться.
Так, совсем скоро во Владивостоке станет одним торговым центром больше. Серебристое пятиэтажное здание рядом со стадионом "Авангард" и есть этот новый торговый центр с одноименным названием.
Здание уже построено, сейчас идут отделочные работы внутри него. Как сообщили корр. "ЗР" в ООО "Дальсельхозторг", которое является заказчиком строительства, открытие нового ТЦ планируется на середину января 2007 г.
Землю под зданием ООО "Дальсельхозторг" арендует у города. Городские власти дали разрешение на организацию бесплатной парковки в районе стадиона "Авангард", непосредственно возле самого торгового центра. Асфальтированная площадка, отведенная для этих целей, вмещает более ста автомобилей. Парковка будет работать ежедневно (как и сам ТЦ "Авангард"), за исключением тех летних дней, когда на стадионе "Авангард" будут проходить соревнования по спидвею.
Общая площадь помещений торгового центра "Авангард" 8 400 кв. м. Полезная площадь - занятая торговыми предприятиями и организациями, по предварительным подсчетам, превысит 5 000 кв. м. Геометрия здания такова, что все торговые помещения каждого этажа равноудалены по кругу от эскалаторов и лифтовых комплексов и, таким образом, равнодоступны для посетителей. Общая численность обслуживающего персонала (включая продавцов и технических работников) составит около 300 человек.
ТЦ "Авангард" рассчитан на покупателей со средним уровнем доходов. Диапазон товаров будет весьма широким - от ювелирных изделий до товаров для детей. Кроме товаров посетители смогут воспользоваться различными услугами: подключение к сотовой связи, прокат дисков, ремонт одежды, упаковка подарков, печать фотографий и т.д. Здесь же будет работать кафе, не исключено, что найдется место и для фитнес-центра.
По предварительной информации, на 1-м этаже будет продаваться бытовая техника, сувениры, игрушки, живые цветы. На 2-м - разместятся около пятидесяти бутиков, торгующих повседневной и спортивной одеждой, обувью, кожей, мехами, ювелирными изделиями и т.д.
3-й этаж планируется отвести под различные товары бытового и хозяйственного назначения, а также - мебель и стройматериалы.
4-й этаж полностью займут промтовары группы компании "Фрекен". Здесь будет что-то вроде уменьшенной копии супер-маркета "Фрекен Бок", что располагается сейчас в здании завода "Варяг". Но плюс к этому ГК "Фрекен" разместит на 4-м этаже и свой универмаг современной одежды.
5-й этаж предполагается сдать в аренду под офисные помещения нескольким туристическим компаниям и одному салону красоты. Также предполагается разместить здесь игровые комнаты и кафе для детей, мамы и папы которых будут заняты выбором товаров.
Сегодня стоимость аренды на первых трех этажах - не выше 50 долларов США в месяц за 1 кв. м. Аренда помещений на верхних этажах обойдется дешевле.
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