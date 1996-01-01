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Бизнес ставит на Свинью

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Следующий год - год Огненного кабана по восточному календарю - для директора ПБОЮЛ Виктора КЛЮШНИКОВА будет новой точкой отсчета в развитии его небольшого животноводческого хозяйства, в котором - 77 свиней и поросят.

Животноводство в Кавалеровском районе почти не сохранилось, если не считать нескольких фермерских подворий, где держат в основном крупный рогатый скот. В преддверии года Кабана "ЗР" решил выяснить легко ли живется отечественным свиноводам и выгодно ли в наших условиях разведение хрюшек.

Свиноводством в Кавалеровском районе в более или менее приличных масштабах занимается сегодня лишь Клюшников. Долгое время в период рыночных реформ разводить хрюшек было невыгодно: магазины завалены дешевой импортной свининой, а себестоимость килограмма выращенных на частном подворье, на натуральном корме (зерновых, хлебе, овощах) "хавроний" была слишком высокой. И сейчас, например, 70% провинциального населения покупают импортную свинину в магазинах, где она стоит 90-100 руб. кг. На рынке же у частников килограмм свинины - от 150 до 200 руб. Виктор Клюшников продает свинину оптом и в розницу по 140 руб. Как ни крути, но всего 10% жителей берут свинину на рынке, 20% - непосредственно у частников.

"Свиноводство сегодня выгодно, но надо много работать, - считает специалист по сельскому хозяйству райадминистрации, ветврач по образованию Николай ЛАПОХА. - Я сам держу одну хрюшку: за год имею с нее $500 прибыли. Проблем со сбытом у частников нет: всегда найдутся соседи и знакомые, которые купят мясо. Проблемы могут быть лишь у более или менее крупных производителей.

Но опять же наш искушенный потребитель уже понял, что лучше брать отечественные продукты - натуральные, без химии и биодобавок. По-прежнему сложно встать на ноги свиноводам, если они хотят держать солидное поголовье. Клюшникову было попроще: у него был другой, доходный бизнес - станция техобслуживания автомобилей и автостоянка. Поэтому деньги на создание животноводческого хозяйства были".

"Свинья - животное с высоким интеллектом,- убежден свинарь Виталий ГРУЗДЕВ, ухаживающий за "хавроньями". - Она входит в первую десятку самых умных животных наряду с собаками, дельфинами, обезьянами. По характеру свиньи, в основном, миролюбивы и добродушны, хотя есть и агрессоры, индивидуалисты, кусающие собратьев, - таких лучше держать в клетке поодиночке. Понимают команду "На место!", любят, когда их хвалят. Очень любопытны. Поросята послушно трусят за тобой, услышав: "Пацаны, домой!". Как и люди, свиньи любят ласку. Метод кнута здесь не действует: однажды рабочий слегка ударил хряка - тот развернулся и от души поддал обидчику клыками".

На Новый год Виктор Клюшников хочет порадовать своих "пятачков" маньчжурскими орехами. Третий год детишки из прилегающих домов с удовольствием собирают эти орехи в лесу и продают свиноводам. И ребята подзарабатывают, и свиньи довольны.

В прошлом году предприятие заготовило 2 тонны маньчжурских орехов, в этом году - 1,5 тонны. А вот на желуди был неурожай. Свиньи и поросята при виде любимого лакомства аж подпрыгивают от радости.

Так что год Кабана обещает быть удачным для кавалеровских животноводов. А чтобы этот год не подложил свинью каждому из нас, астрологи рекомендуют: ведите себя по-человечески, будьте терпимы по отношению к ближнему и к братьям наши меньшим. И тогда Свинья принесет вам удачу!

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