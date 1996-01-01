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Первая минута подешевеет
МегаФон предлагает поднять плату за интерконнект. Расплачиваться за увеличение придется владельцам стационарных телефонов.
Спустя полгода после введения правила "все входящие - бесплатно" сотовые операторы подводят итог. У МегаФона число исходящих звонков на стационарные телефоны не увеличилось. Однако ссылаясь на то, что себестоимость пропуска трафика на сеть составляет от 1,10 руб. за минуту, сотовый оператор предлагает рассмотреть вопрос об увеличении минимального тарифа за завершение вызова для операторов фиксированной и междугородней, международной связи с 95 коп. до 1,10 руб. за минуту. Об этом на видеоконференции с регионами заявил первый заместитель генерального директора ОАО "МегаФон" Алексей НИЧИПОРЕНКО.
Главный вопрос, который волновал сотовых операторов в связи с введением CPP ("платит исходящий"), - это стоимость "приземления" звонка в сети сотовой связи. Федеральная служба по тарифам 19 июня установила цены для абонентов сетей фиксированной связи - 1,5 руб. в минуту за звонок на мобильный телефон. При этом для операторов связи за завершение вызова был установлен тариф в 0,95 руб. Однако подписание договоров между операторами фиксированной и сотовой связи затянулось. Платить операторы фиксированной связи не торопились. Как следствие, операторы сотовой связи несли убытки. Даже к концу года не всем из них удастся заключить договора с теми, кто предоставляет услуги фиксированной связи.
"После 1 июня нам пришлось в срочном порядке переписать около 300 договоров, - сказал Алексей Ничипоренко. - На сегодня перезаключено примерно 90% из них, до нового года планируем довести эту цифру до 95-98%". Никаких экономических рычагов давления на недобросовестных операторов фиксированной связи у сотовых операторов нет. И, как заявил Алексей Ничипореко, даже с теми, с кем договор не будет подписан, МегаФон не станет разрывать межоператорные отношения.
"Самый главный результат полугодия - это то, что в результате отмены платы за входящие не произошло перераспределения трафика: сократившийся входящий трафик со стороны мобильных операторов, был компенсирован трафиком с операторов международной и междугородной связи, - отметил Алексей Ничипоренко. - При этом исходящий трафик также не изменился". Хотя были опасения, не стал скрывать первый заместитель генерального директора ОАО "МегаФон", что абоненты фиксированной связи будут звонить на мобильные и просить перезвонить. "В июле-августе эта тенденция появилась, но к концу лета сошла на нет".
Сегодня, оценивая себестоимость пропуска трафика на сеть, "МегаФон" предлагает поднять тариф за завершение вызова до 1,1 руб. за минуту соединения. Это, как предполагают эксперты, приведет к увеличению стоимости звонка на мобильный с аппарата фиксированной связи. "Однако, если интерконнект поднимется до обоснованной величины, мы снимем добавку к стоимости первой минуты", - уверил Алексей Ничипоренко.
Между тем в настоящий момент сотовые операторы, в том числе "МегаФон", модифицируют тарифные планы, чтобы максимальное количество звонков "заземлить" внутри сети.
ДосьеТариф в 0,95 руб. за завершение вызова был установлен ФСТ для существенных операторов связи, которые имеют сети подвижной радиотелефонной связи, в том числе для ОАО "Дальсвязь" (ESPK). Для остальных существенных операторов установленная цена завершения вызова состоит из двух частей: это зоновый транзит по сети существенного оператора и собственно завершение вызова в размере 95 коп.
Согласно тарифам Россвязьнадзора, стоимость зонового транзита в Москве составляет около 8 коп., в остальных регионах этот показатель колеблется от 40 коп. до 60 коп.
Операторы "большой тройки" установили тариф "приземления" в сети друг друга в размере 0,95 руб. В то же время для своих конкурентов с объемом трафика менее 150 млн минут в месяц базовый тариф за завершение вызова приравняли к 1,1 руб. за минуту. После того как ФАС обвинила "большую тройку" в заговоре, МТС и "Вымпелком" тарифы опустили до 95 коп. "МегаФон" принял решение судиться с ФАС.
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