"Взрывная" ночь

Ни один Новый год не обходится без хлопушек, бенгальских огней и фейерверков. Но нужна пиротехника, неправильный выбор которой может привести к трагедии.

В этом, как и в прошлом году, разрешена пиротехника, имеющая специальные сертификаты соответствия. Каждый покупатель имеет право потребовать у продавца такой сертификат. Если вам его не предоставят, приобретать взрывоопасный товар не стоит.

Специалисты МЧС советуют не покупать петарды на стихийных рынках. "Сертифицированную пиротехнику можно найти в специализированных магазинах", - заявили в пресс-центре управления МЧС Приморского края.

Помимо сертификата, к хлопушкам и фейерверкам должна прилагаться инструкция по применению. Если она отсутствует, товар просто не получил разрешения на продажу. Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо действовать строго по инструкции.

МЧС совместно с инспекторами ДПН и милицией уже проводят предпраздничные проверки рынков и магазинов.