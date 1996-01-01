В новострой - из долгостроя

Долгостроев во Владивостоке всегда было хоть отбавляй. Однако сегодня ситуация меняется прямо на глазах - инвесторы-строители готовы брать долгострои и в короткие сроки доводить их до ума.

Причин существования долгостроев во Владивостоке множество. Одни пришли к нам из прошлого, когда на строительство новых объектов из госбюджета выделялось столько средств, что строители из года в год не успевали их осваивать. Затянувшееся строительство других было обусловлено галопирующей инфляцией, которая обесценивала выделявшиеся на строительство средства. Начатые тогда во Владивостоке жилые дома надолго были заброшены и зачастую строились по 6-10 лет. Сегодня объектов с такой историей почти не осталось. Хотя несколько найти можно - "монолитка" на ул. Владикавказской, 9-этажный кирпичный дом на ул. Шилкинской, кирпичная 14-этажка в районе ул. Невельского...

К этим домам стоит добавить несколько застывших после банкротства "Примстройинвеста" - это панельная 10-этажка на ул. Нейбута, кирпичная 15-этажка на ул. Авроровской и 1-я очередь кирпичного 16-этажного здания по Океанскому проспекту, 133. Однако это долгострои уже нового поколения. То есть, и сегодня есть такая возможность: превратить новострой в долгострой.

Однако и.о. зав. отделения госархстройнадзора управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Игорь ВЕРХОВОДОВ считает, что драматизировать ситуацию не стоит, потому что сама основа для существования долгостроев в городе в принципе подорвана. Сегодня инвестору-строителю выгоднее взять и достроить уже начатое ранее здание, чем приниматься за новое. Причин тому несколько. Самая главная - это земля. Сегодня никто не даст инвестору приглянувшийся участок земли без проведения земельного конкурса. Да и не так уж много этих свободных участков. А взять недострой - это в какой-то степени решение земельной проблемы.

Вторая причина кроется в вопросе о строительстве коммунальной инфраструктуры. Сегодня З5-40% всех расходов от себестоимости строительства жилого здания - это стоимость подключения его к инженерным сетям, что в итоге существенно удорожает ввод. А участки, на которых все-таки начиналось строительство незавершенных объектов, достаточно хорошо обеспечены инфраструктурой и не требуют больших дополнительных вложений. Эти и другие причины и приводят к тому, что за долгострои берутся и доводят до ума. Как, например, кирпичный кооперативный дом в районе ф. "Заря", или ту же 17-этажную "монолитку" одного из дальзаводских кооперативов, строительство которой недавно возобновилось на ул. Владикавказской, 10-этажной панельной блок-секции с кирпичной вставкой на ул.Карбышева и пр.

Но есть факторы, которые все-таки "консервируют" долгострои. Как отметил Игорь Верховодов, сегодня власти города практически не имеют никаких рычагов воздействия, чтобы вывести долгострой из "ступора" или же спросить со строителей за качество работы. Отдел ГАСН лишился прежних более суровых полномочий, когда он мог приостанавливать строительство, которое велось с нарушением технологий. Сегодня у него осталась роль "наблюдателя", который если видит вопиющие нарушения, то может исключительно лишь поднять вопрос через судебное вмешательство. Что нередко и делается.

Сроки строительства нового жилого дома сегодня напрямую зависят от финансовых возможностей и добропорядочности застройщика. Чиновники городской администрации считают, что они не вправе отказать в разрешении строить жилье организации, которая имеет все нормативно-проектные документы, лицензии и участки земли. Одних подозрений, что она будет строить непорядочно и некачественно, для отказа недостаточно.

В целом сегодня долгострои возникают почти исключительно в тех ситуациях, когда закон "не видит" правопреемника обанкротившегося застройщика или же не может повлиять на то, чтобы испытывающая финансовые трудности компания продолжала строительство. А это в основном связано с куплей-продажей бизнеса, и торг между продавцом и потенциальными покупателями может продолжаться до бесконечности.

Новый закон о долевом строительстве, конечно, уменьшил эти риски, но не исключил. Прежде в классификацию долгостроев попадали практически все объекты, строительство которых не выдерживалось в нормативные сроки. Даже если задержка шла всего на несколько месяцев. Если этот критерий применить в оценке строительства объектов и сегодня, то немногие застройщики похвастались бы, что они без какого-либо обмана дольщиков выдержали нормативные сроки. Хотя закон требует выдерживать их и предусматривает санкции к тем, кто срывает ввод в разрекламированный срок.

Постепенно "разруливаются" последние долгострои. Завершается доработка документации, и вместе со второй очередью дома будет вводиться "примстройинвестовская" часть здания по Океанскому проспекту, 133. Этим сегодня серьезно занят созданный жильцами кондоминиум.

Есть надежда, что в скором времени жильцам дома на ул. Нейбута, строившегося этой же компанией, удастся справиться с недоделками и дооформить документацию по этому объекту.

Сложнее, но тоже не безнадежна ситуация с домом на Авроровской, по которому дольщики оформляют свои права с помощью суда Фрунзенского района г. Владивостока, и где также есть серьезные судебные споры. Правда, пока так и не определилась компания-преемник, которая будет достраивать это здание. И пока в городскую администрацию по достройке этого объекта никто так и не обращался.

По дому на ул. Шилкинской, где ранее заказчиком был обанкротившийся "Промстройбанк", дела получше - право на достройку передано ПО "Дебют", и на объект уже вернулись строители. Сейчас "утрясается" право на земельный участок, который ранее был предоставлен банку в бессрочное пользование. По закону это право нельзя передавать. Ведется поиск выхода из этого правового тупика. Российское законодательство уже "оттачивается" под "единый объект недвижимости", и в конечном итоге проблема, конечно, решится.

Заказчиком по кирпичному дому на ул. Невельской выступает воинская часть. Стройка замерла на уровне третьего этажа. Пришлось остановиться из-за недостатка финансирования. Но здесь тоже есть надежда, что объект оживет, и если не сами военные, то какая-либо инвестиционно-строительная фирма сможет завершить начатое.

Сложнее, конечно, проблема с нежилыми долгостроями, среди которых можно назвать таких "монстров", как очистные и канализация г. Владивостока, объекты водоснабжения Пушкинской депрессии и пр. Все это, особенно учитывая перспективу превращения Владивостока в 5-7 миллионный мегаполис, надо ускоренно строить. Впрочем, это отдельная тема.