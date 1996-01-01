В Приморье построят рисоперерабатывающий завод

Очередное рисоперерабатывающее предприятие планируется построить в 2007 г. в поселке Камень-Рыболов Приморского края. В перспективе Приморье сможет через 3-4 года обеспечить потребность в рисе всего Дальневосточного региона.

Как заявил в сообщении прессе вице-губернатор Александр ТАБАЧЕНКО, "планируемые ограничения на ввоз в Россию импортного риса дадут дополнительный толчок развитию приморского рисоводства".

"Строительство рисоперерабатывающего предприятия в Камень-Рыболове позволит значительно увеличить производство этого зерна в крае. Сегодня в Приморье работает два таких предприятия - в Арсеньевском и Анучинском районах, и за нынешний год ими переработано 9,4 тысячи тонн риса-сырца", - добавил вице-губернатор.

По информации департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Приморского края, рис занимает значительную долю в рационе приморцев. В 2006 г. под посевы этой ценной культуры было занято более 4,2 тысячи гектаров пашни, что почти на 30% выше, чем в 2005 г. В 2006 г. сельхозпроизводители собрали более 9 тысяч тонн риса, в 2005 г. урожай составил 6 тысяч 700 тонн.