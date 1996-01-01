"Народная водка" наступает

Стартовавшая в стране два года назад алкогольная реформа все больше напоминает полосу препятствий. Причем участники забега - операторы алкогольного рынка движутся не по прямой, а по кругу, и с каждым новым кругом их шансы сойти с дистанции увеличиваются. Несмотря на это организаторы марафона без стеснения устанавливают все новые и новые препятствия.

ЕГАИС: дубль 2

В этом году введение системы ЕГАИС и увеличение уставного капитала убрало с рынка множество мелких ликероводочных заводов. Произошло укрупнение производителей, которое должно было значительно облегчить контроль за алкогольными потоками. Однако, по словам исполнительного директора Ассоциации производителей и продавцов алкогольной продукции Приморского края Геннадия РЕЗНИКОВА, этого не произошло.

"Недавно в Москве я участвовал в круглом столе по проблемам алкогольного рынка. Там были представители многих водочных заводов. И они говорили, что часть предприятий работает без системы ЕГАИС. Точнее, эта система постоянно дает сбой, поэтому они вынуждены перейти на "ручное" подтверждение отгрузки товара".

"Система ЕГАИС должна обеспечить контроль, но так как все нормативные акты запаздывают или принимаются в спешном порядке, производители вместо контроля получают головную боль. Поэтому уже в этом году мы рассчитываем все риски, которые могут возникнуть при введении очередного этапа системы ЕГАИС, - рассказывает коммерческий директор ОАО "Уссурийский Бальзам" Александр СИВАШОВ.

Возможные убытки компаний от ЕГАИС предсказываются практически всеми производителями. Напомним, что с 1 февраля все ликеро-водочные заводы должны быть оборудованы специальными счетчиками измерения концентрации объема этилового спирта в готовой продукции. Полученная информация о доле спирта поступит на сервер Федеральной налоговой службы. Если сейчас данные снимаются вручную, что, естественно, замедляет процесс учета, то с февраля автоматическая система существенно его ускорит. Так планируется. Но аудиторы Счетной палаты и участники алкогольного рынка убеждены в том, что если сроки введения ЕГАИС будут перенесены, как минимум, на полгода, то очередной кризис неминуем.

"На нашем предприятии счетчики спирта стоят давно. Тем не менее мы закупили новые, но как будет работать программный продукт, ясности нет. Поэтому активизировали производство и активно заполняем склады, так что местные прилавки без нашей продукции не останутся, - утверждает Александр Сивашов.

Монополия близко

"До сих пор борьба с суррогатом оборачивается повышенной смертностью в России. По последним данным, от алкоголя погибло более 40 тыс. человек. Получается, что чем больше государство завинчивает водочный кран, тем больше пьют технические спиртосодержащие жидкости. В итоге бизнес получает объявленный Росспитпромом проект "Народная водка". Это первые шаги к монополии на рынке", - уверен Геннадий Резников.

К этому проекту отношение у всех участников алкогольного рынка пока отрицательное.

"Отпускная цена этого продукта - 56 руб. за поллитра. Нам уже предлагали работать с "Народной", но мы отказались. Водка оставляет желать лучшего и по вкусовым качествам, и по этикетке, и по самой таре. Зачем давать отмашку этому проекту, когда на рынке есть нормальные дешевые марки в ценовом сегменте до 70 руб.", - недоумевает коммерческий директор алкогольной компании НВТ Сергей ПИСАРЕВ.

Свое мнение по этому вопросу озвучила руководитель отдела маркетинга ОАО "Уссурийский Бальзам" Татьяна КОЗАК.

"Можно предполагать, что расчет проекта "Народной водки" в том числе может быть основан и на возможности использования "административного ресурса" для стимулирования появления данной продукции на полках магазинов даже в том случае, если это не выгодно большей части оптовиков. Также низкая цена в магазине позволит перенаправить внимание покупателей от продукции местных производителей в сторону завозного алкоголя, что, в свою очередь, позволит занять место на полках заводам, входящим в ФГУП.

Для достижения стратегических целей государственной монополии, возможно, незначительное время можно работать и в ноль. Не исключаю возможности, что заводы ФГУП, закрепившись в "гостевых" регионах, должны начать зарабатывать, возможно, предлагая более дорогую продукцию. В любом случае, можно с уверенностью говорить, что "дыма без огня не бывает". У пиар-программы с публикациями данных о смертности от "паленого" алкоголя, проводимой как в масштабах всей страны, так и по отдельным регионам, есть цель, на которую активно выделяется финансирование".

С похожим мнением согласны практически все эксперты. "Акцизные платежи, стоимость спирта, НДС в одной бутылке водки занимают почти 40 руб. Это без учета фонда заработной платы, амортизации оборудования и других прочих производственных расходов. В итоге получается, что на выходе будет либо нулевая рентабельность, либо минусовая. Тогда спрашивается, кто будет компенсировать издержки? Один из вариантов - получение льгот по акцизам", - считает Борис Резников.

Выходит, что коммерческие предприятия в силу постоянно растущих акцизов и цены на спирт вынуждены только повышать цены, государство спокойно цены и снижает. При этом "Народная водка" подается как акция по спасению нашего пьющего населения.

Свято место пусто не будет

А ведь каждая такая акция по спасению населения и наведения порядка на алкогольном рынке оборачивается небольшой алкогольной революцией. "После всех пертурбаций в сегменте импортного алкоголя начали меняться операторы рынка. В частности, в сегменте недорого импортного вина поменялся производитель. Почти вся продукция, стоящая на полках, произведена из импортных вино-материалов на российских заводах. Хотя этикетка будет на иностранном языке. Нельзя сказать, что это некачественное вино, но разница по вкусовым параметрам все же заметна. То же самое можно отметить и в водочном сегменте. Сильно пошатнулись позиции компаний "NEMIROFF", "Союз-Виктан". Их места на полках практически уже заняты в основном отечественными марками и брендами", - рассказывает коммерческий директор НВТ Сергей Писарев.

Перемены на алкогольном рынке происходят не только у производителей. В Приморье почти в два раза сократилось количество розничных точек. По официальным данным, количество организаций, декларирующих свою розничную деятельность, - чуть более 2 тыс. Еще год назад их было более 4 тыс.

Сотни крупных и мелких операторов с тревогой ждут будущего. Потому что алкогольная кампания продолжается...