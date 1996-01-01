Вагоны стоят у рыбных портов без груза

План 2006 г. по перевозке рыбопродукции ДВЖД в Приморье -под угрозой срыва. Как сообщили в службе по связям с общественностью ДВЖД, по прогнозам администрации Приморского края на 2006 г. погрузка рыбопродукции в портах Приморья планировалась в объеме 600 тыс. тонн, однако на сегодняшний день едва достигнут прошлогодний результат в 467 тыс. тонн, сообщает PrimaMedia.

ДВЖД и ОАО "РЖД" несут убытки от простоя вагонов. Станция "Мыс Чуркин" и другие станции на подходе к рыбным портам Приморского края буквально забиты невостребованным рефрижераторным подвижным составом, который, с учетом плана на 2006 г., был заблаговременно подготовлен в необходимом количестве. Сейчас простаивают около 400 рефрижераторных секций и вагонов-термосов.

К росту перевозок рыбопродукции Дальневосточная железная дорога подготовилась не только технически. Например, была усовершенствована работа по согласованию заявок от грузоотправителей рыбы - их оформление на дорожном уровне сокращено до одних суток.

Руководство Дальневосточной железной дороги - филиал ОАО "РЖД" направило обращение в администрацию Приморского края с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и оказать содействие в выполнении намеченных планов 2006 г. и обеспечении стабильного роста перевозок рыбы до уровня не менее 600 тыс. тонн в 2007 г.

Где же рыбные уловы? Уплыли в Китай.