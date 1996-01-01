Бонусные программы дышат в затылок приевшемуся дисконту

Конкуренция среди предприятий розничной торговли нарастает с каждым годом. И сегодня уже наступило время задуматься о том, как удержать постоянных покупателей и привлечь новых. Маркетологи считают, что наиболее эффективным инструментом поддержки лояльности являются бонусные программы.

Старший брат

Задумываться о создании систем лояльности руководители розничных торговых точек начали уже давно - лет 5-7 назад. Именно тогда розница стала активно внедрять различные дисконтные программы, в результате которых покупатель получал моментальное вознаграждение. На тот момент это давало розничным продавцам определенную выгоду: у магазинов появились постоянные покупатели. Сегодня, по мнению маркетологов, дисконтные программы постепенно уходят в прошлое. На их место приходят бонусы.

В Приморье бонусные программы пробиваются с трудом. Объективно в крае не так много крупных компаний, которые бы могли начать их агрессивное продвижение на рынок. В то же время, старший брат бонуса - дисконт есть практически в каждом предприятии торговли.

Эксперты считают, что дисконтные и бонусные программы стимулируют и удерживают постоянного покупателя. Встречаются несколько их разновидностей. Классические - это когда покупатель приходит в магазин, уже имея определенную скидку. Следующая ступень - накопительный дисконт. На данный момент он является основным инструментом удержания и стимулирования постоянных покупателей.

Одним из пионеров внедрения новых маркетинговых технологий в Приморье стала компания "В-Лазер", которая еще в начале 2000 г. создала "Престиж Клуб" - пул компаний по всему Дальнему Востоку, которые предоставляют различные скидки по картам клуба. Сегодня держателями карт "Престиж Клуба" являются порядка 300 тыс. человек. Однако с 2000 г. накопительный дисконт трансформировался, и сегодня "Престиж Клуб" - это симбиоз дисконта и бонуса.

Работаем без пула

Именно доступ к скидке и является бонусом в чистом виде, ведь если вы купили холодильник, то скидка на пластиковые окна, стальные двери или дубленку придется вам очень кстати.

По идее схема "Престиж клуба" должна работать на всех участников клуба. Однако это не совсем так. Целевые группы покупателей в этом пуле достаточно размыты, и нет никакой гарантии, что обладатель этой карты будет обращаться именно в те магазины, что указаны в партнерах "Престиж клуба".

Поэтому часть предприятий начинают понимать, что участие в таких пулах не работает на них. Отсюда и стремление внедрить что-то подобное у себя. "Наша компания была участником Клуба, однако наплыва покупателей с картами "Престиж Клуба" мы не увидели, - утверждает директор одного из магазинов сети ИЛЬ ДЕ БОТЭ Оксана КОСТЮК. - Поэтому мы ввели собственные дисконтные карты. Общее количество держателей карт - 24 000. Максимальная скидка по ним 10%".

Но и здесь накопительный дисконт начинает плавно переходить к бонусам. Правда, пока бонус приурочен к каким-то конкретным акциям. Например, с 1 ноября по 15 января за покупку товара дается подарок. Чтобы получить его, покупатель должен выложить от 4 до 12 тыс. руб. Активно использует компания и косвенные бонусы. Например, самым верным и постоянным клиентам присылают приглашения на бесплатные посещения визажистов и косметологов, которых приглашает компания.

В сети магазинов "Фрау мода" дисконтные программы прописались более 10 лет назад. В итоге сегодня дисконт разбит на три основных этапа: накопительный, постоянный, золотой. Получается, что в первом и втором варианте бонусом служит следующая ступень. Следовательно, когда и у держателей золотых карт появится маячащий впереди бонус, программа замены чистого дисконта на чистый бонус будет завершена.

Поиск партнера

Но у бонусных программ есть некоторые минусы. Если в дисконтных программах обычно участвует одна компания, то в бонусных их уже несколько. Для предприятия-партнера участие в программе - это доступ к клиентуре. Но, с другой стороны, основатели бонуса несут ответственность перед держателями карт за другие компании. В случае какого-либо конфликта или невыполнения обязательств страдает репутация всех компаний, входящих в пул.

Проблема объединения или вхождения в бонусные программы для компаний более чем серьезная. "Это всегда своеобразный риск. Если компания продает продовольственные товары, то не факт, что она, войдя в бонусы компаний, торгующих модной одеждой, получит для себя какие либо плюсы. Сегодня вкусы и предпочтения потребителя еще несколько хаотичны, поэтому их рассчитать их со стопроцентной точностью невозможно", - заявили "ЗР" в одной из продовольственных розничных сетей Владивостока.

Наверно, поэтому массовое внедрение бонусных программ на местном уровне еще не началось. Хотя все чаще предприятия начинают экспериментировать в этой области. "В прошлом году мы сотрудничали с компанией НТК. К новому году они выпустили тариф "Флирт". Клиент при покупке получал скидку в нашем магазине. Мы получили хороший приток клиентуры", - рассказывает Оксана Костюк.

Но не все руководители предприятий считают, что бонусные программы дают должный эффект. По их мнению, успех продаж определяет уровень обслуживания в магазине и широкий ассортиментный ряд. "Если покупатель знает, что он в данном магазине найдет самое больше число позиций качественного товара, то он придет сюда без всякого бонуса. Именно на этом принципе и работают дорогие бутики во Владивостоке, - признались "ЗР" в одном из VIP-магазинов.

Знак уважения

В других дорогих магазинах считают, что дисконт или бонус должен присутствовать в обязательном порядке. Причем он не должен привлекать новых клиентов. "Это своего рода знак уважения. Мы благодарим своих клиентов за их верность нашему магазину. Ведь наша клиентура обеспеченные люди, поэтому скидка при покупке в 5-10% для них не принципиальна. Но сам факт внимания к их персоне и наличие именной дисконтной карты или даже устной договоренности им весьма приятен и служит самым лучшим стимулом", - считают в одном из магазинов, торгующих меховыми изделиями.

В общем, эра бонуса и дисконта только начинает разогреваться. Этому способствует и растущая конкуренция. Она сегодня везде: в торговле продуктами питания, бытовой техникой, одеждой, строительными материалами, косметикой и парфюмерией. И чем больше будет предприятий торговли в каждом сегменте, тем больше бонусов получит потребитель. А выиграет тот, кто уже сегодня задумывается о том, что клиенту необходимо дать самый вкусный "пирожок".