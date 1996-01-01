Парфюмерию избавят от алкогольных бед

Малые фирмы, занимающиеся продажей духов и косметических средств, возможно, не потеряют солидные предновогодние доходы из-за создания дополнительных административных барьеров.

Поправки, предусматривающие выведение большей части парфюмерии и косметики из-под действия закона о госрегулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут быть приняты к середине декабря. В этом заверяет президент Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии Виктор КРАМАРЕНКО.

Кстати, на заседании Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму представители отрасли недвусмысленно намекнули законодателям, что, если до нового года поправки не будут приняты, население останется без привычных подарков.