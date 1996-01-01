Хорошо пошло

Начало года для "Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости" было не совсем удачным. Городская дума немного затянула утверждение плана приватизации, поэтому первые в этом году аукционы по продаже муниципальной недвижимости начались в июне. Первоначально реализовывались помещения, которые не были проданы в 2005 г. По просьбе предпринимателей городские депутаты утвердили открытую форму подачи предложения о цене.

Первые поймали бонус

Правда, как показывает анализ всей программы приватизации, на первые аукционы подается минимальное количество заявок. По данным агентства, если в конце года на один лот набирается до 10 заявок, то в начале - максимум три, а основное количество лотов вообще не имело заявок. Вялые "телодвижения" бизнеса обусловлены тем, что многие потенциальные клиенты выжидают. Не секрет, что после известных событий силовые органы взяли этот процесс на контроль. В итоге в первом полугодии 2006 г. агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости предлагало к реализации 86 объектов, а реализовано всего 14. Средняя цена за квадратный метр - $400. Всего от продажи объектов в первом круге городская казна получила 31 млн руб.

Теперь, когда торги 2006 г. уже практически завершены, выясняется, что это была самая низкая цена. То есть все объекты были проданы с небольшой надбавкой к стартовой цене. В общем, кто первый рискнул, тот и оказался в весьма солидном плюсе, ведь на декабрьских торгах был поставлен рекорд: один из объектов продали за $2629 за кв.м. Стоит отметить, что этот период наверное был единственным, когда покупатели могли применить схему одного покупателя. То есть желающий купить подает заявку от своего имени, одновременно с этим он договаривается с каким-либо другим лицом, чтобы была подана еще одна заявка. Таким образом, гарантируется проведение торгов по выбранному лоту. Схема абсолютно легальная, но воспользоваться ею можно было только в начале торгов, так как после продажи первых 95 объектов количество заявок, поданных на один объект, всегда было больше двух.

На второй круг

Следующий этап аукционов ознаменовался сменой подачи предложения. Администрация Владивостока посчитала, что торги с молотка отпугивают потенциальных клиентов. Также, по заявлению вице-мэра Константина СТОЦЕНКО, бюджет от открытой формы подачи предложения о цене недополучает часть запланированных средств. Позиция чиновника в какой-то мере обоснована, торги с молотка уже практически не практикуются. Даже РФФИ для большей цены от реализуемого имущества работает по закрытой форме. Мэрии удалось убедить городских депутатов, и они дали добро на закрытую форму.

На втором этапе реализовывались 269 объекта недвижимости. Подведение первых итогов показало результативность этой меры. Если до этого в ходе 12 аукционов было реализовано 22 объекта, то, согласно статистическим данным "Агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости", после введения закрытой формы в ходе трех аукционов уже реализовано 16 объектов недвижимости.

Средняя цена в начале осенних торгов составила уже $538 за кв. м. Наибольший спрос наблюдался на помещения от 50 до 80 кв. м. Причем отдельные объекты продаются с обременением, но это не отпугивало покупателей.

"Как правило, помещения с обременением выкупают арендаторы либо частные лица. Ведь обременение - это договоры аренды, а большинство из них истекают в конце 2006 г. или в середине 2007 г.", - утверждают в агентстве.

О том, что интерес к торгам в сентябре значительно вырос, свидетельствует и количество подданных заявок. По отдельным лотам было подано уже более 5-8 заявок. Более того, на тот период времени в агентстве наблюдались настоящие очереди: покупатели для сдачи пакета документов ждали по 5-6 часов. Видя такой наплыв клиентуры, руководство муниципального учреждения ввело дополнительные штатные единицы на прием документов, и сегодня подача заявки занимает не более получаса.

"Предприниматели и физические лица при выборе объекта могут прийти в офис агентства и посмотреть отчет оценщика. Эта практика получает все большую популярность. Мы всегда идем навстречу тем, кто заинтересован в получении такой информации, так как понимаем, что если объект находится в аренде (к примеру, магазин), то арендаторы не всегда разрешают потенциальным покупателям визуально оценить состояние помещений", - рассказывает директор агентства Сергей СМИРНОВ.

Есть еще одна интересная особенность осенних торгов - почти все покупатели - физические лица. Специалисты муниципального учреждения объясняют это тем, что пакет документов для физических лиц собрать легче, чем если бы покупателем выступало юридическое лицо.

В новый год - с новым планом

Отметим еще один факт. По статистике, 70% проданных помещений приобрели именно арендаторы городского имущества. Их стремление приобретать в собственность городское имущество мотивировано постоянно растущей арендной платой. Проведенные расчеты показывают, что стоимость помещения на аукционе равна арендной плате за 2,5 года. Логично, что в конце сентября максимальная цена квадратного метра, зафиксированная в ходе аукционов, составила уже $1593.

Но уже через месяц лоты, в которых цена за 1 кв. м была более чем $2000, никого не удивляли. На середину декабря городской недвижимости было продано на 613 млн руб., при этом планировалось, что бюджет Владивостока получит от приватизации более 800 млн руб.

Вряд ли в ходе последних аукционов доходы бюджета Владивостока значительно увеличатся. Но в связи с тем, что торги будут идти до 28 декабря, агентство постарается наверстать упущенное. Тем не менее приватизацией 2006 г. городские власти должны быть довольны. Для сравнения: по итогам 2005 г. городской бюджет от приватизации муниципального имущества получил около 325 млн руб.

В следующем году процесс приватизации будет продолжен. Вскоре городская дума должна утвердить план приватизации и форму подачи предложения о цене. В 2007 г., как и в 2006 г., в первую очередь будут реализовываться объекты, оставшиеся с года минувшего. Но самое главное, что, на взгляд "ЗР", стоит отметить в году уходящем, городской администрации все-таки удалось доказать бизнесу, что деятельность агентства полностью прозрачна. Информируем также наших читателей о том, что "ЗР" и будущем году будет публиковать информационные сообщения о торгах.