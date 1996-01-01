Находке вернут "Надежду"

На заседании градостроительного совета администрации Находки одобрена эскиз-идея застройки центрального въезда в город со стороны Владивостока. Вместо легендарной шхуны "Надежда" здесь намечено построить современный комплекс с видовыми площадками и рестораном.

Как известно, настоящая шхуна, где разместился ресторан, была установлена на верхней точке перевала в середине 70-х годов. К концу 90-х деревянное судно пришло в аварийное состояние, и после нескольких лет забвения в 2000 году его снесли. Тогда же было принято решение, что частная компания "Надежда", являвшаяся владельцем шхуны, построит на этом месте современный архитектурный комплекс.