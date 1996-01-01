Праздничная лихорадка

Согласно опросу POMIR Monitoring, среднестатистичекий россиянин предпочитает дарить на Новый год конфеты, сладости или игрушки. Среди дорогих подарков фигурируют бытовая техника, ювелирные украшения, мобильные телефоны и даже автомобили.

Психологами давно подмечено, что своим женам, мужьям и детям люди дарят практичные подарки. Объясняется это просто. Во-первых, мы используем праздник, чтобы наконец-то купить то, что необходимо членам наших семей, на что все равно пришлось бы выделять деньги из семейного бюджета, а во-вторых, мы просто знаем, что им надо. И очень часто это те вещи, которые существенно облегчают работу по дому или просто скрашивают повседневность. Если вы уже знаете, кому что дарить, пора идти по магазинам. А мы постараемся сэкономить вам время, рассказав, где и что можно купить.

Все в дом

Сегодня владивостокские магазины предлагают огромный выбор бытовой техники. Кроме того, крупные компании проводят предновогодние акции и розыгрыши призов. Приобретая, например, в магазинах "Домотехники" технику Vitek на сумму не менее 1 тыс. рублей, вы можете стать участником акции и выиграть ценные подарки. Главный приз - 20007 рублей. С 1 по 31 декабря в сети магазинов действует традиционная моментальная лотерея. Участники розыгрыша могут выиграть подарок на сумму большую, чем сама покупка, и получить приз сразу же в магазине.

Кроме того, по словам начальника отдела маркетинга и рекламы Всеволода ОЗНОБИХИНА, на весь ассортимент товара действуют скидки от 10 до 30%. Если денег на желаемую вещь не хватает, в "Домотехнике" можно оформить "Новогодний" кредит. Суть его в том, что вам не придется платить проценты по кредиту и делать первый взнос. Срок кредита также определяется покупателем.

Как рассказал нам начальник управления розничной торговли компании "В-Лазер" Виктор ШАКШУЕВ, кроме традиционной новогодней распродажи, до 8 января в магазинах компании "В-Лазер" проходит акция под девизом "Чем больше техники купишь за раз, тем больше скидка будет у вас". Если у вас в планах обновить бытовую технику, то лучшего момента не найти. С каждой покупкой скидка увеличивается на 5%.Обладатели карт "Престиж-клуба" могут поучаствовать в праздничной лотерее. Главный приз - 1 млн рублей.

Эксклюзив на память

Хотите порадовать близкого человека чем-то очень красивым и редким, чем-то таким, к чему подходит слово "эксклюзивный"? В магазине "Центральный" продаются сказочные елочные украшения от польской фирмы "Комозья". Известные всей Европе более 60 лет, удивительные стеклянные пряничные домики и снеговики наконец-то добрались и до нас. За необычным смешным подарком отправляйтесь в магазин "Ле Футур": елка, которая, оживает, когда вы проходите мимо, или забавная рамка для фотографий - такие вещи порадуют людей с чувством юмора. Немало приятных мелочей можно найти и в магазинах "Домовид" - ассортимент здесь настолько широк, что любой подберет себе что-нибудь для души.

Подарок по сертификату

Новая для Владивостока услуга - подарочные сертификаты. Знаете вы, например, что ваша любимая теща (или свекровь) с удовольствием провела бы время в салоне красоты, но не знаете, что именно ей хотелось бы сделать. Подарите ей карту "Выход в свет" от салона "4 сезона". А она на месте разберется, какие косметические процедуры ей нужны. Присмотрели своей девушке кольцо, но не знаете, какой у нее размер пальчика? Выручит подарочная карта от "Золотого Ажура". Или друг ваш - заядлый читатель, и вы уже давно не вникаете, что он уже читал, а что еще нет. Выход - сертификат от "Книжного червя", и пусть друг сам выберет нужную книгу.

Подарочная карта магазина "Иль де Ботэ" или салона "Ив Роше" дает гарантию, что подаренные духи или крем не простоят на туалетном столике до момента истечения срока годности, ведь такой подарок дает женщине (да и мужчине тоже) возможность обзавестись действительно нужной косметикой. Конечно, если вы считаете, что в подарок близкому человеку надо вложить всю душу, предварительно выяснив, что именно порадует человека больше всего, подарочная карточка не для вас. Но если времени на беготню по магазинам не хватает, а доставить радость близким людям очень хочется, такая карта - лучшая альтернатива конверту с деньгами.

"Что тебе подарить, человек мой дорогой?" - эти слова известной песни становятся особенно актуальными в преддверии грядущих праздников. Традиционные цветы, конфеты, шампанское? Или, может быть, что-нибудь большое и пушистое, красивое и полезное?

Светящиеся огоньками витрины магазинов, украшенные елки, танцующие Деды Морозы и стойкий запах мандаринов - все это поднимает настроение и на какое-то мгновение возвращает в детство. В такой атмосфере покупать подарки своим близким и, конечно, себе любимому, особенно приятно.