Выбираем карнавальный костюм себе и детям

На календаре - середина декабря, а значит, уже слышен звон бубенцов на санях Деда Мороза и Санта Клауса. Приближающийся Новый год и Рождество позволяют детям и взрослым окунуться в волшебную атмосферу и превратиться на время в мушкетера, фею, супермена или ангела.

Как войти в образ

Спрос на карнавальные костюмы сегодня наблюдается не только у желающих подработать Дедом Морозом или Снегурочкой. Они в силу профессиональной деятельности, скорее, имеют собственный "морозильный" инвентарь. Кем быть на новогодние праздники, благо их отмечают вплоть до Крещения, на этот вопрос каждый имеет возможность получить индивидуальный ответ в специализированных и не очень магазинах.

В студии профессионального макияжа "Гримерка" перевоплощение зависит от пожеланий клиента. Поскольку салон предлагает помимо костюма и нанесение профессионального макияжа (от 600 руб.), можно полностью войти в искомый образ. Здесь вам предложат плащи, платья для балов, костюмы вельмож из Средневековья и многое другое. Так, костюм Боярыни стоит 9 тыс. руб., но если вы решите его взять напрокат, то вдвое дешевле. Стать на час Гарри ПОТТЕРОМ помогут шляпы волшебников. Согласитесь, праздничное настроение, которое они создадут, стоит гораздо больше чем 300 рублей. А вот накладные ресницы - натуральные и фантазийные, всевозможные парики вполне можно приобрести, а не брать на прокат.

Три орешка для Золушки

Салон "Беатриче" в торговом комплексе "Центральный" предлагает в новогодний вечер воспарить на крыльях ангела. Такие крылышки обойдутся в 500 руб. Для маленькой принцессы лучше подарка не найти. Что касается юных джентльменов, они могут с легкостью стать Зорро, бравыми мушкетерами, неустрашимыми пиратами или добрыми клоунами. Взрослым предлагают вечерние наряды а-ля "Три орешка для Золушки" и сказочные головные уборы из той же эпохи.

За карнавальными костюмами можно обратиться и в шоу-театр "Фантазия" на Строительной. Из 300 разнообразных образов непросто будет выбрать свой новогодний, единственный. Поднаторевшие клиенты бронируют наряды буквально с ноября, так что желающим придется поспешить.

Костюмерная "Дуэт" готова предоставить на время костюмы Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Прокат нарядов для взрослых оценивается в 500 руб. в сутки. Дети на новогодние праздники могут превратиться в львенка, тигренка, клоуна и мушкетера за 200 руб. в сутки.

Не менее разнообразные карнавальные образы можно создать, обратившись в салон "Карнавал.ру". Здесь большой выбор париков, шляп и масок, аксессуаров и костюмов для взрослых и детей. К тому же все это можно взять напрокат. Детское платье Феи оценивается в 2200 руб., если вы заберете эту красоту насовсем. Сутки проката - это уже половина стоимости. К вечеру костюмер буквально валится с ног. По ее словам, каждая из клиенток перед покупкой примеряет не менее 8 карнавальных костюмов. Чтобы стать сказочной незнакомкой, надо изрядно потрудиться!

Рыцарь в тигриной шкуре

Магазин "Еврокант" на Посьетской одевает в карнавальные костюмы детишек от 3 до 10 лет уже несколько лет подряд. Праздничные убранства (производства России и Венгрии) оценены от 450 руб. Благодаря карнавальным костюмам девочка может обратиться в русалочку, колдунью и даже Клеопатру, а мальчик стать "летучей мышью", вампиром или дьяволом. Перевоплощения вполне взрослые.

Для маленьких детишек в торговых центрах "Бубль гум" приготовили множество новогодних звериных шкурок. В какую из них нарядить свое чадо - в львиную или драконью, решать вам. Миловидный медвежонок коала тоже будет желанным гостем на любом утреннике, тем более что из-под маски будут сиять озорные глазки вашего малыша. Такие веселые костюмы для трехлетних и деток постарше производства России и Китая предлагают по цене от 286 до 380 руб.

Интересно, что в торговом доме "Бачурин" детские новогодние костюмы продают от 600 руб., при этом качество китайского товара ни в чем не уступает вышеназванным предложениям. К тому же клиентам предлагают выбрать образ сказочного героя и сшить костюм на заказ.

Практически во всех магазинах существуют услуги проката. Здесь как со свадебным платьем: каждый год замуж выходить вряд ли получится, да и платье гостям примелькается, поэтому взять костюм напрокат - самое милое дело. Стоимость проката обычно 50% от общей стоимости карнавального облачения. В принципе, не дешево, но однозначно освобождает от забот, куда пристроить новогодний гардероб до следующей сказочной феерии.

К концу недели многие бутики обещали расширить свой ассортимент, так что чудесные превращения в новогоднюю ночь владивостокцам однозначно гарантированы.