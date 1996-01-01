Рынок недвижимости в январе ожидает дефолт?

По расчетам некоторых аналитиков, сегодня нет ничего более рискованного, чем вкладывать деньги в недвижимость. Только за последний месяц уровень риска вырос на пять процентов, достигнув критических 95 баллов. В январе возможен обвал цен.

- Недвижимость уверенно держится на первом месте в рейтинге самых опасных инвестиций, - говорит Павел МЕЛЬНИК, владелец компании, которая занимается расчетом инвестиционных и финансовых рисков. Такой высокий риск инвестиций в жилье эксперты объясняют тем, что уже в январе цены на квартиры могут рухнуть, похоронив под собой все надежды на прибыль. И если обвал произойдет, квартиры могут подешеветь на целых 30%.