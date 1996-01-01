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Американцы расхваливали продукты "made in USA"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Российские граждане недостаточно проинформированы о качестве американских продуктов и имеют в отношении их некоторое предубеждение. Чтобы развенчать мифы, сложившиеся в сознании потребителей, 5 декабря в отеле "Гавань" была проведена презентация информационной программы Министерства сельского хозяйства США по системе контроля качества американских продуктов питания.

Участие в презентации приняли директор Сельскохозяйственного торгового представительства посольства США в Москве Эрик ВЕНБЕРГ, генконсул США во Владивостоке Джон Марк ПОММЕРШАЙМ, представители приморских компаний - импортеров продуктов питания.

Г-н Венберг отметил, что качество и безопасность продуктов питания, потребляемых на внутреннем рынке США и поступающих в Россию, жестко регламентируется и контролируется на уровне федеральных и местных властей США. Фактически в США действует более 50 соглашений между различными государственными ведомствами, которые, так или иначе, причастны к работе по обеспечению продовольственной безопасности. А самой Службе качества за контролем продуктов в этом году исполняется 100 лет.

С инициативой развернуть информационную работу для России выступили 5 американских ассоциаций - производителей и поставщиков пищевых продуктов, работающих в РФ. Это Вашингтонская яблочная комиссия, Бюро по грушам США, Совет США по экспорту домашней птицы и яиц, Американская федерация по экспорту мяса, Американский совет производителей сухого гороха и чечевицы.

Поэтому было принято решение создать для удобства импортеров и широких слоев потребителей сайт на русском языке (www.usfoods.ru). Здесь можно подробно узнать о производителях импортируемых продуктов, а также обо всех структурах, занимающихся контролем их качества, получить консультацию специалистов, в том числе по здоровому питанию.

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