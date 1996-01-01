Приморью рисовый голод не грозит

Что касается Приморского края, то рисовый голод краю не грозит. На складах у оптовиков есть значительные запасы.

Например, в компании ГРАСП, занимающейся поставками в край бакалейных товаров, заявили, что проблем с рисом в их компании не наблюдается. Есть запасы риса и на складах Госпродагентства - около 10 тыс. тонн риса закуплено этой структурой еще несколько лет назад.