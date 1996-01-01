Смартфон в России больше чем смартфон

По утверждениям экспертов аналитической компании J'son&Partners, в России в 2006 году будет продано более 1 млн смартфонов. В предыдущем году этот показатель составил всего около 600 аппаратов - весьма стремительный рост популярности.

Однако эти многофункциональные телефоны пока еще слабо подвинули на рынке обычные мобильники. Общая доля смартфонов в числе всех мобильных телефонов в России составляет всего около 3%. Однако здесь стоит учесть одно обстоятельство. В городах центра России ритейлеры отмечают общее сокращение числа проданных трубок. Вместе с тем прибыли продавцов, наоборот, растут, что связанно именно с увеличением доли продаж более дорогих смартфонов. Ведь если сравнивать тот же показатель в 3% с данными за первое полугодие 2005 года, то эта цифра уже утроилась. А как со смартфонами обстоит дело на Дальнем Востоке?

"Наши покупатели еще до конца не понимают всех функций, которыми обладает смартфон, - комментирует Мария НЕЧАЕВА, хабаровский менеджер по рекламе компании "Сотовый мир". - Однако на данный момент смартфоны уже пользуются популярностью в нашей сети, иметь смартфон - это престижно. В основном этот товар предназначен для так называемых продвинутых пользователей мобильных телефонов. Основные покупатели таких аппаратов - студенты и бизнесмены. Если учесть, что в последнее время люди стремятся быть все более и более мобильными, то думаю, что, возможно, именно за смартфонами будущее мобильного рынка".

Однако в хабаровских салонах связи компании "Евросеть" наблюдается высокий спрос. Но не на смартфоны, а на другую мобильную новинку - коммуникаторы.

"Продажи этих устройств в Хабаровске начались только в нынешнем году, и спрос на них сразу же превысил спрос на смартфоны, - рассказывает пиар-менеджер дальневосточного филиала компании "Евросеть" Константин СОЛОХИН. - Это отчасти объясняется тем, что коммуникаторы за ту же цену, в среднем 15 тыс. руб., предоставляют функциональность полноценного карманного компьютера, сочетающуюся с возможностями сотового телефона. Смартфон же в большей степени можно назвать телефоном с расширенным набором функций. Самые популярные модели - Mitac Mio A700, E-Ten G500, E-Ten M600. Лидером продаж среди смартфонов остается SonyEricsson P990i".

При этом, по мнению дальневосточных специалистов "Евросети", на нашем рынке лидерами продаж по-прежнему остаются обычные сотовые телефоны. Хотя доля смартфонов и коммуникаторов уверенно растет - на эту группу приходится уже около 10% от всех продаж мобильников.