В Москве будут сносить и 9-этажки

Москва продолжает шиковать. После начала активной борьбы с 5-этажными "хрущебами" там теперь подумывают и о сносе в городе всех 9-этажек.

Мосгордума разрабатывает решение, согласно которому жителей 9-этажек будут переселять в дома "самой лучшей типовой серии, которая будет на момент начала работы программы".