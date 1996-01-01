Москвичу надо доказать, что у него одна квартира

До 1 января большинству москвичей предстоит доказать государству, что у них в собственности лишь одна квартира. Без соответствующей справки "по умолчанию" будет считаться, что их как минимум две, а значит, и квартплата начнет рассчитываться по более высоким тарифам.

Во всех отделениях Государственной регистрационной службы по Москве - огромные очереди, пишут "Новые известия". Появился новый вид взятки: теперь даже имея с десяток квартир, получить справку о том, что живешь в коммуналке - раз плюнуть!