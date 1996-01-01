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Доллар упал, а цены на жилье заметно не выросли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Рынок недвижимости во Владивостоке спокойно отреагировал на падение доллара. Как заверили РИА PrimaMedia в нескольких агентствах по продаже недвижимости в краевом центре, ажиотажа по поводу падения доллара нет. По крайней мере, очередей из граждан, желающих поскорее сбыть свое ликвидное жилье по причине все большей неликвидности доллара, не наблюдается.

По мнению директора Дальневосточного маркетингового центра Сергея КОСИКОВА, относительное спокойствие на рынке недвижимости сохранится и в дальнейшем. В этом году, согласно ожиданиям, рост цен на недвижимость во Владивостоке составит чуть более 30% - это в пределах прошлогодних максимумов. Можно предположить, что такая тенденция сохранится и в 2007 г.: вслед за падением доллара будут расти цены на жилье, но расти достаточно плавно (3-4% в месяц), как это происходило до настоящего времени.

Как отмечает Сергей Косиков, колебания курса иностранной валюты отнюдь не являются главной составляющей, которая определяет цены на жилье. Сегодня большинство расчетов по сделкам с недвижимостью на вторичном рынке совершается в рублях. Если же сделка происходит в долларах, то, как правило, в расчет берется не официальный курс Центробанка, а завышенный - по обоюдному согласию продавца и покупателя.

Снижение курса доллара, которое, по мнению ряда аналитиков, продолжится и в 2007 г. (прогнозируется, что американская валюта может упасть до уровня 25,7 руб.), опять же в незначительной степени подогреет спрос, а, следовательно, и цены на жилье. Ведь если кто-то, например, решил купить квартиру за $100 тыс., то вряд ли его остановят $3-4 тыс., которые он будет вынужден "добавить" продавцу вследствие падения доллара.

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