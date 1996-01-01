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"Черное" золото

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В России существует около 10 тыс. ювелирных магазинов, которые по официальной статистике имеют оборот около $2 млрд. При такой рентабельности этот бизнес существовать не сможет. Вероятно, речь идет об объемах продаж в размере около $5 млрд. Такое мнение высказал в Петербурге в ходе "круглого стола", посвященного борьбе с контрафактом на ювелирном рынке северной столицы, заместитель генерального директора по коммерческой работе ОАО "Ювелирная торговля Северо-Запада" Сергей БОГОМОЛОВ.

По его оценке, доля официального импорта ювелирных изделий в объеме продаж оценивается примерно в 5%. Но "на многих выставках я вижу изделия с российскими ярлыками явно зарубежного изготовления", - отмечает он.

Как было заявлено экспертами, сегодня в России при производстве и сбыте ювелирных изделий высока доля теневого оборота. Контрабандная продукция продолжает удерживать, по экспертным оценкам, от 40 до 60% объема ювелирного рынка.

"При выборе любого товара потребитель ориентируется по двум основным критериям - это качество товара и его цена", - говорит заместитель директора НИИ "Ювелирпром" Виктор КРОЛЬ. - И поэтому выиграть борьбу за отечественного покупателя российским ювелирам одним, без помощи государства, невозможно".

"В качественном отношении российские ювелирные изделия как массового производства, так и эксклюзивные не уступают продукции из Турции, Таиланда, Китая и других стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Следовательно, остается ценовой критерий, по которому российские производители полностью проигрывают коллегам из названных регионов мира", - говорит эксперт.

Кстати, до сих пор некоторые элементы ювелирных украшений - замочки для цепочек, некоторые виды цепочек - отечественная промышленность производить не может. Эти элементы завозят из-за рубежа.

Как отметили эксперты, точно определить - фальшивое это ювелирное изделие или нет, не портя само изделие, - невозможно. Покупателю рекомендовано лишь доверять конкретным магазинам и торговым сетям.

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