Цены на бензин хотят стабилизировать

Для принятия Госдумой подготовлен законопроект, предполагающий отмену акцизов на нефтепродукты с 1 января 2008 года.

Авторы законопроекта предлагают исключить из перечня подакцизных товаров, который указан в Налоговом кодексе, автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, а также моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей. Снижения внутренних цен на нефтепродукты можно добиться либо посредством отмены акцизов, либо введением целого ряда корректирующих коэффициентов для ставки налога на добычу полезных ископаемых и для экспортных пошлин на нефтепродукты. Из двух вариантов отмена акцизов представляется разработчикам наиболее простым способом борьбы с ростом цен на бензин в стране.