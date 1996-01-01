Китай становится дальше?

Процесс общения приморских туристов с ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой - похоже, опять осложнился. Во-первых, срок безвизовых туристических поездок сократился с 30 до 15 дней. Во-вторых, владивостокское отделение Генконсульства КНР объявило, что теперь для оформления визы требуется личное присутствие заявителя.

Если говорить о первом нововведении, то главной причиной Ростуризм называет проникновение в Россию нелегальных рабочих из КНР: они пересекают границу в составе туристических групп, но на самом деле туристами не являются и по прибытии сразу же отправляются работать на строительные объекты, лесозаготовки и пр.

Но поскольку соглашение носит двухсторонний характер, сократился и срок безвизового пребывания россиян в Китае. От этого, в первую очередь, страдают сами туристы и туристические компании (особенно те, что специализируются на лечебных и образовательных турах - как правило, их продолжительность превышает 15 дней). Теперь трех- и четырехнедельные туры придется сокращать или оформлять визы. Но виза, во-первых, удорожает поездку, а во-вторых, порождает дополнительные сложности, особенно теперь, когда документы на оформление виз принимаются "только от лично пришедших заявителей без участия посредников".

В дополнительных комментариях корреспонденту "ЗР" в консульстве отказали.