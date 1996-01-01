Счетная палата заинтересовалась недвижимостью во Владивостоке

Председатель Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН предлагает в 2007 году провести проверку всех государственных спортивных сооружений и объектов для определения эффективности их использования, сообщает РИА "Новости".

"Есть очень много вопросов по поводу эффективности ее (госнедвижимости) использования и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке, и в Калининграде.

География очень обширна", - заявил Степашин, выступая в понедельник на втором пленуме Центрального совета всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Председатель палаты отметил, что он готов провести эту экспертизу с привлечением специального аудиторского направления в Счетной палате, которое как раз отвечает за эффективность использования госсобственности.

По словам главы Счетной палаты, в проверке смогут принять участие и члены Центрального совета "Динамо", поскольку часть государственных объектов этого общества также используется не по назначению.