Ярмарка украсит конгресс

В конце сентября в Хабаровске пройдет VII универсальная выставка товаропроизводителей Дальневосточного федерального округа "Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка - 2005".

Она будет приурочена к проведению Дальневосточного международного экономического конгресса. На ярмарке будет экспонироваться продукция ведущих отраслей промышленности регионов Дальнего Востока и Забайкалья. В деловой программе запланированы семинары, конкурсы, презентации регионов и отдельных предприятий, круглые столы, развлекательные программы, дегустации и конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки".