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Жилья станет больше

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Госдума приняла во втором чтении поправки в Градостроительный кодекс РФ, направленные на устранение административных барьеров и создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Законопроект, предусматривает возможность предоставления участков под жилищное строительство без проведения аукционов, если оно осуществляется на основе размещения заказа для государственных или муниципальных нужд. Вносятся изменения в ряд законов, связанные с введением с 1 января 2007 года единой госэкспертизы проектной документации и единого государственного строительного надзора при строительстве. Уточняется порядок перераспределения земельных участков между федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Прописан порядок установления и изменения черты населенных пунктов.

Кроме того, предлагается упростить порядок оформления документов в области землеустройства, кадастрового учета и госрегистрации прав на недвижимость, а также процедуры предоставления земельных участков для строительства.

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