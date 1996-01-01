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В такой одежде и в тайге не страшно
Выпускницы ВГУЭС, молодые дизайнеры Людмила ЧИЖОВА, Руслана ЛЯХ и Татьяна ИЛЬИНЫХ в составе творческого объединения "Модный квартал" успешно выступили на Дальневосточном фестивале моды "Золотое лекало" в Хабаровске.
Досье"Модный квартал" - это творческое объединение молодых дизайнеров Владивостока и Хабаровска, созданное летом 2006 года. Работа над коллекцией Far East ("Дальний Восток") проходила в режиме on-line-общения. На "Золотом лекале-2006" в номинации "Лучшая промышленная коллекция" она заняла первое место и, по мнению жюри, признана коммерчески успешным проектом.
- Еще студенткой я мечтала попасть на престижное "Золотое лекало". В нем всегда участвовали самые сильные дизайнеры Дальнего Востока. И вот моя мечта сбылась. В нашей коллекции - шесть ансамблей женской молодежной одежды, рассчитанной на осень. Это свитера из мягкого приятного трикотажного полотна, в которых уютно и тепло в непогоду. Образ отважных, смелых девушек, рискнувших уехать в тайгу на покорение дальневосточных земель, дополняют винтажная обувь, очки, косынки, - рассказывает о коллекции Татьяна Ильиных.
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