"Городской костюм" Марины Караваевой

Коллекцию "Персонаж" студентки 4-го курса института сервиса, моды и дизайна ВГУЭС Марины КАРАВАЕВОЙ признали лучшей на фестивале молодых дизайнеров "Сибирский кутюрье" в Новосибирске.

Как сообщили в центре имиджа и рекламы ВГУЭС, в номинации "Городской костюм" она заняла первое место. Это первый большой успех талантливого дизайнера. По итогам XIII фестиваля молодых дизайнеров "Пигмалион", "Персонаж" вошел в десятку лучших коллекций. Шесть моделей - и все женские.

- Меня вдохновил на создание коллекции очень модный сегодня винтажный стиль. Привлекли 50-е годы, когда девушки одевались строго, почти одинаково, но при этом каждая выделялась своей индивидуальностью. Я выбрала коричневый цвет, который остается актуальным и сегодня. Коричневая костюмная ткань, белые хлопчатобумажные и кружевные воротнички, добротный пошив... Сложился театральный образ девушек из интеллигентных семей, которые жили в хороших домах с высокими потолками. Вот такая была идея коллекции, которая также понравилась сибирякам. Это моя первая удача. Надеюсь, что будут и другие, - сказала Марина КАРАВАЕВА.