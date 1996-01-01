Мех да и только!

В последние сезоны на подиумах царит настоящее меховое безумие: теперь дизайнеры украшают мехом абсолютно все, начиная от курток и пальто и заканчивая легкими платьями и босоножками. Что уж говорить о зиме - в русские морозы, да с владивостокскими ветрами облачиться в меха сам Бог велел!

Гламур правит бал

Первая тенденция наступившего сезона - меховые сочетания: в одном изделии прекрасно "уживаются" каракуль и песец, мутон и шиншилла, а норка может гармонировать с соболем, рысью или бобром. Если прибавить к этому различные способы обработки (стриженый, бритый, щипаный, полированный мех и пр.), то мы получаем массу вариантов. Что же касается цветовой гаммы, сегодня в меховых магазинах лидируют натуральные тона: кремовый, песочный, бежевый, терракотовый, шоколадный, оттенки серого.

Если говорить о декоративном оформлении, то в этом сезоне правит бал самый что ни на есть откровенный гламур: лазерные рисунки, вышивки, банты, стразы, пайетки, россыпи самоцветов, тесьма, бисер и, конечно, вездесущие кружева - оказалось, что они не только не мешают благородным мехам, но и придают изделию особый шик.

Конечно, классика никуда не делась. Если у вас рябит в глазах от новомодного декора, можете выбрать традиционный моно-меховой вариант. Впрочем, гламурные тенденции затронули и самые что ни на есть классические модели: немного бисера - и строгая черная дубленка "заиграла" на солнце, сияющие стразы добавили изящества благородной норке. Еще одна важная деталь - это брошь. Она может располагаться где угодно, и даже более того: три броши на одной шубе сегодня уже не являются признаком дурного тона.

От мутона до соболя

Владивостокские магазины предлагают шубы на любой кошелек. За 3-3,5 тыс. руб. в павильонах и торговых центрах можно купить кроличий полушубок made in China "рыночного" качества, от 10 тыс. руб. начинаются цены на козу и овчину (мутон), от 15 тыс. руб. - на лису, бобер чуть дороже. Широко представлены в нашем городе нутриевые и мутоновые шубы российского производства (Пятигорск, Казань и др.), цены колеблются в среднем от 15 до 70 тыс. руб. (магазин "Мелита" на ул. Фокина, "Боярыня" в ТЦ "Тихоокеанский" и др.). Большой выбор меховых изделий из Италии, Турции и Гонконга в магазинах "Королева" (ТЦ "Максим" и "Универбыт") - от 15 тыс. руб. за мутон до 200 тыс. руб. за норку. "Модесса" на ул. Фокина предлагает фабричный китайский товар достойного качества по ценам от 48 до 110 тыс. руб., здесь преобладают классические модели.

В бутиках, где представлены европейские марки, порядок цен другой. К примеру, в салоне Lady Lake на ул. Посьетской норковая шуба от Givenchy стоит около 390 тыс. руб., короткие куртки из норки и нутрии - 180 тыс. руб. А модный магазин "Имидж" на Семеновской предлагает меховые изделия от Fendi и Gucci: полушубки из соболя и лисы продаются по 160-185 тыс. руб., норковая шуба - за 580 тыс. руб.

"Пехора" вместо дубленки

Жители средней полосы России, попадая во Владивосток, с удивлением отмечают: плотность норковых шуб на квадратный метр здесь переходит все мыслимые границы. Женщины в "норках" преспокойно ходят на базар с авоськами и ездят в переполненных автобусах - у гостей нашего города это вызывает недоумение...

Хотя в последнее время многие дамы стали подбирать более практичные варианты - дубленки, утепленные пальто, пуховики и всевозможные куртки. Но и тут без меха не обойтись - он присутствует в отделке воротника, манжет, карманов, тянется по краю полы. Что касается дубленок, то особенно широко во Владивостоке представлена турецкая продукция, средние цены - от 10 до 50 тыс. руб., торговых точек огромное количество ("Дубленки и кожа на Ивановской", "Модесса", "Королева", сеть магазинов "Кожаная улица" на ул. Борисенко и пр.). Если же говорить о европейских марках, то и здесь разброс достаточно большой - можно встретить дубленку и за 46 тыс. руб. (MaxMara в одноименном салоне на ул. Уборевича) и за 200 тыс. (Roberto Cavalli в бутике Premiere на Океанском проспекте).

Пуховики - пожалуй, самый демократичный вариант зимней одежды. К примеру, в магазинах "Спортлэнд" и Columbia цены на них начинаются от 3,5 тыс. руб., MEXX предлагает их за 5-6 тыс., а самые дорогие пуховики нам удалось обнаружить в бутике "Статус" на ул. Посьетской (25-40 тыс. руб.).

В этом сезоне нежданно-негаданно "выстрелили" болоньевые куртки и пальто на меховой подкладке (в некоторых магазинах этот предмет гардероба называют экзотическим словом "пехора"). Подкладка обычно выполняется из овчины, воротник и манжеты - из песца, лисы или енота, кроме того, изделие часто украшается кружевами, кожаными оборками, бусинами, "монетками" и другими декоративными деталями. Такие куртки в основном везут из Турции и Италии, средние цены от 27 до 40 тыс. руб. ("Дубленки и кожа на Ивановской", магазины "Королева" и "Айсберг" в ТЦ "Универбыт" и др.).

Мужчинам - горький шоколад

Мужская мода на зимнюю одежду достаточно консервативна, и говорить о каких-то ощутимых изменениях в наступившем сезоне вряд ли возможно. Только пара штрихов: в моду входят объемные пушистые воротники (енот, волк, лиса); наряду с вездесущим черным набирает популярность цвет горького шоколада. Во владивостокских магазинах для мужчин предлагаются в основном дубленки, утепленные куртки, пуховики, реже - пальто и полушубки.

Цены на зимние куртки начинаются от 3-4 тыс. руб. (Китай). Германские куртки с норковым воротником в салоне MDM (ТЦ "Максим") стоят порядка 18 тыс. руб., швейцарские в магазине "Парад" (ТЦ "Изумруд Плаза") - от 17 до 25 тыс. руб., "аляски" от Ermenegildo Zegna (ТД "Игнат") - 26 тыс. руб. Салон Navigare на ул. Посьетской предлагает пуховики по ценам от 11 тыс. руб., бутик Symbol на ул. Светланской - за 17-25 тыс. руб. Турецкие дубленки идут по 10-30 тыс. руб., европейская одежда на порядок дороже: дубленки от Canali (бутик Premiere) - 109-146 тыс. руб., от Ermenegildo Zegna - 160 тыс. руб.

Добавим, что многие магазины сегодня дают возможность своим покупателям оформить покупку в кредит или в рассрочку. И если вы пленились роскошными мехами, а крупных финансовых поступлений в ближайшее время не ожидается, зачем откладывать на завтра то, что можно носить сегодня? Ведь на дворе уже зима...